Mortal Kombat 1: nuovo trailer di lancio con Shang Tsung, Reiko e Van Damme

Warner Bros. Games ha svelato un nuovo trailer di lancio con il gameplay di Mortal Kombat 1, il nuovissimo capitolo dell’acclamato franchise di videogiochi sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios.

Il nuovo video mostra un’anteprima del gameplay e degli elementi della storia di Shang Tsung e il suo inquietante destino nella rinascita dell’universo di Mortal Kombat, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Le mosse dello stregone calcolatore sono chiaramente illustrate, comprese le palle di fuoco, le combo devastanti e la sua esclusiva capacità di potersi trasformare nei kombattenti rivali. Il trailer mostra inoltre il gameplay del comandante in seconda del Generale Shao, Reiko, un brutale guerriero con uno stile di combattimento che rispecchia la sua personalità feroce, insieme a mosse spaccaossa di altri lottatori del gioco.

Inoltre, l’azienda ha confermato oggi che Mortal Kombat 1 comprenderà un’ampia gamma di opzioni di accessibilità, compresa la descrizione audio e indicazione sonora dell’azione su schermo riprodotte contestualmente al gameplay. Per l’elenco completo, visita Mortal Kombat Games Support.

La skin Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (disponibile al lancio) è compresa nel Kombat Pack insieme all’accesso anticipato a sei nuovi personaggi giocabili come contenuti scaricabili (DLC), Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni-Man e Patriota (tutti disponibili dopo il lancio), e a cinque nuovi combattenti Kameo (disponibili dopo il lancio). Il Kombat Pack è già disponibile per il preordine come parte di Mortal Kombat 1 Premium Edition e Kollector’s Edition.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile in accesso anticipato ai possessori della Premium Edition a partire dal 14 settembre. Il 19 settembre sarà disponibile ai possessori della Standard Edition. Tutti coloro che effettueranno il preordine, riceveranno il personaggio giocabile Shang Tsung.

Mortal Kombat 1 è l’ultimo capitolo dell’acclamato franchise di videogiochi sviluppato da NetherRealm Studios e presenta un universo di Mortal Kombat rinnovato, con una storia inedita e una versione reimmaginata e mai vista prima degli iconici eroi e nemici. Il gioco offre un ampio cast di combattenti leggendari con un passato completamente riscritto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, uniti a una schiera di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri.

L’attrice Megan Fox presterà la propria voce e il proprio aspetto al personaggio giocabile Nitara in Mortal Kombat 1. Per l’occasione è stato realizzato un nuovo trailer, nel quale si presenta il personaggio di Mortal Kombat 1 con un’anteprima del gameplay e degli elementi della storia legati all’eroina vampira: giunta dal reame oscuro e desolato di Vaeternus, Nitara lotta per proteggere la razza di vampiri a cui appartiene e utilizza i suoi feroci artigli, le zanne affilate come rasoi e le capacità di volo per eliminare gli avversari che incontra.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Quan Chi, Ermac e Takeda, insieme a Peacemaker, Omni-Man e Patriota, faranno parte del Kombat Pack, il DLC scaricabile dopo il lancio del gioco e già disponibile per il preordine come parte della Premium Edition di Mortal Kombat 1.

