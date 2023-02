Mona Lisa and the Blood Moon e Anna Frank e il diario segreto ora in DVD e Blu-ray

Plaion Pictures e Lucky Red sono lieti di annunciare che dal 19 gennaio, Mona Lisa and the Blood Moon e Anna Frank e il diario segreto sono disponibili in DVD e Blu-ray.

Mona Lisa and the Blood Moon è una favola contemporanea e pop che celebra gli outsider, un film presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

In una notte di luna piena, una ragazza dotata di insoliti e pericolosi poteri scappa da un manicomio nel quale è stata rinchiusa per diversi anni e tenta di cavarsela da sola a New Orleans. Durante la sua fuga incontrerà insoliti personaggi, da una lapdancer a uno spacciatore molto particolare.

Un omaggio di Ana Lily Amirpour ai cult degli anni Ottanta e Novanta, con le sue scene psichedeliche e una colonna sonora che va dalla Techno italiana all’Heavy metal.

SCHEDA

Genere: Fantasy, Thriller

Cast: Jeon Jong Seo, Kate Hudson, Ed Skrein

Regia: Ana Lily Amirpour

Anno: 2022

Etichetta: Midnight Factory, Lucky Red

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA BONUS E BONUS FEATURES

Trailer

Booklet di approfondimento sul film

Un nuovo emozionante adattamento del celebre Diario di Anna Frank, Anna Frank e il diario segreto è il nuovo film d’animazione dell’acclamato regista Ari Folman (Valzer con Bashir), vincitore del Golden Globe e candidato al Premio Oscar.

Candidato agli European Film Awards e uscito di recente al cinema, il film segue la storia di Kitty, con la quale Anna Frank conversa nel suo diario e che prende magicamente vita nella Amsterdam dei nostri giorni. Armata del prezioso diario e aiutata dal suo amico Peter, che gestisce un centro di accoglienza segreto per rifugiati clandestini, Kitty segue le tracce di Anna. Sconcertata da un mondo lacerato e dalle ingiustizie sopportate dai bambini rifugiati, decide di realizzare l’intento di Anna e, grazie alla sua onestà e al suo senso morale, lancia un messaggio di speranza e di generosità.

Il film ha ricevuto il sostengo di Amnesty International Italia, ritenendolo di particolare importanza per il processo educativo delle nuove generazioni.

Anna Frank e il diario segreto trasporta la storia dal passato al presente, lasciando due preziosi messaggi: che ciò che è stato irripetibile può, su scala minore ripetersi perché le ideologie e i discorsi d’odio non sono ancora stati posti dove dovrebbero rimanere, negli scantinati della Storia; ma anche che la solidarietà e la compassione restano le migliori armi in nostro possesso per sconfiggere i ritorni del passato

Riccardo Noury

(portavoce di Amnesty International Italia)

SCHEDA

Genere: Animazione

Regia: Ari Folman

Anno: 2022

Etichetta: Plaion Pictures, Lucky Red

EDIZIONE STANDARD + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA BONUS E FEATURES