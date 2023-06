Mindcage – Mente Criminale – Recensione del film di Mauro Borrelli

Mindcage – Mente Criminale: Dall’8 giugno nei cinema Mindcage, thriller psicologico di Mauro Borrelli distribuito da Notorious Pictures e Medusa Film.

Il detective Jake Doyle (Martin Lawrence) e la psicologa della polizia alle prime armi Mary Kelly (Melissa Roxburgh) sono incaricati di fermare un serial killer che crea opere d’arte dai corpi delle vittime. I due chiedono l’aiuto di Lafevre, un serial killer incarcerato noto come The Artist (John Malkovich), di cui l’attuale ricercato è un emulatore, e la cui assistenza ha un prezzo molto alto per la psiche dei detective.

Cosa funziona in Mindcage – Mente Criminale

Il regista Mauro Borrelli sa come comporre macabre immagini religiose, e per lo più mantiene il cast sullo stesso livello. Malkovich sembra un pò trattenuto, Roxburgh è adeguatamente coraggiosa e scaltra, e Lawrence, in una rara svolta drammatica, esprime una rabbia solida.

Perché non guardare Mindcage – Mente Criminale

Mary Kelly dovrebbe essere una moderna Clarice Starling, che lavora con un detective stanco e guardingo, risentito di essere affiancato una giovane donna.

Per ottenere informazioni dallo scaltro serial killer a poche settimane dalla sua esecuzione, Mary Kelly soddisfa le sue richieste, esponendosi ai suoi pericolosi giochi mentali.

Questa, è una premessa più che familiare, ma alla fine prende una svolta molto diversa e molto meno intrigante. Purtroppo Mindcage – Mente Criminale non è molto ben fatto.

Mauro Borrelli lancia alcuni colpi di scena mentre dirige un thriller procedurale con un approccio stereotipato che potrebbe anche andar bene se non facesse a pezzi il serial killer. La trama di Mindcage – Mente Criminale manca della tensione necessaria, e non basta la performance di grandi attori a renderlo più che “guardabile”; la scelta del regista su come eseguire la grande rivelazione finale, poi, è ridicola.

Il film è al cinema dall’8 giugno con Notorious Pictures e Medusa Film.

Regia: Mauro Borrelli Con: Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich, Robert Knepper, Neb Chupin, Jacob Grodnik, Chris Mullinax, Ritchie Montgomery, Nellie Sciutto, Cassandra Gava, Nikola Chupin, Harold Dennis, Kent Harper Anno: 2023 Durata: 96 min. Paese: USA Distribuzione: Notorious Pictures