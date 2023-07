Medusa Deluxe – Un giallo senza poliziotti – Recensione

Medusa Deluxe: Il film di Thomas Hardiman arriva in esclusiva sulla piattaforma Mubi, Venerdì 4 Agosto, dopo essere stato presentato al Festival di Locarno 2022. Un giallo in cui l’indagine la portano avanti le reazioni delle persone coinvolte.

Medusa Deluxe è un giallo ambientato durante un concorso ad altissimo tasso di competizione. Stravaganza ed eccesso si incontrano e si scontrano, mentre un omicidio semina discordia in una comunità la cui passione per i capelli rasenta l’ossessione.

Cosa funziona in Medusa Deluxe

Il film di Thomas Hardiman, tutto giocato in interni, inseguendo i suoi personaggi che cercano prove e discutono di colpe e dissotterrano rancori, ha come effetto speciale il contesto: una gara locale di acconciatori, in cui le torri di capelli ipnotizzano tanto quanto le discussioni animate tra le acconciatrici. Una trama del genere e il suo sviluppo hanno come riferimento il turbine di personaggi tipico dei primi film di Pedro Almodovar (Dolor y Gloria), soprattutto perché sono quasi tutti sull’orlo di una crisi di nervi.

Nel cast Clare Perkins (Segreti e Bugie, Censor, Eastenders), Kae Alexander (Fleabag, Maleficent 2 – Signora del Male), Harriet Webb (I May Destroy You, Big Boys), Darrell D’Silva (Informer) e Luke Pasqualino (Skins, Snowpiercer, Shantaram).

Perché non guardare Medusa Deluxe

L’ossatura crime del film passa presto in secondo piano, soprattutto dopo l’arrivo del marito del defunto, che sposta l’attenzione su una possibile storia passionale e di tradimenti. A farla da padrone sono le relazioni, e lo svelamento finale sembra realizzato per darci una spiegazione che possa accontentare tutti.

La fotografia e alcune scene oniriche, una su tutte che coinvolge una parrucca che prende fuoco, portano il film verso lidi creativi lontani dal genere di partenza.

Il film sarà sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di Mubi da venerdì 4 agosto 2023.

Regia: Thomas Hardiman Con: Clare Perkins, Kae Alexander, KaylaMeikle, Luke Pasqualino, Nicholas Karimi Anno: 2022 Durata: 105 min. Paese: Gran Bretagna Distribuzione: Mubi