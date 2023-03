HOUSE PARTY

IN PREMIERE DAL 31 MARZO AL 6 APRILE

In questo reboot dell’omonima commedia del 1990, Kevin (Jacob Latimore) e Damon (Tosin Cole) sono migliori amici, aspiranti PR di locali, che si mantengono come addetti alle pulizie. Mentre i due lavorano in una villa, Kevin scopre che lui e Damon verranno licenziati a causa delle telecamere che li hanno ripresi mentre si divertivano sul luogo di lavoro. Damon scopre che la villa che stanno pulendo appartiene a LeBron James, che si trova ad un ritiro spirituale in India. Non avendo più nulla da perdere, i due decidono di organizzare una festa gigantesca alla ricerca dell’immortalità e di un po’ di denaro. Quando la festa va fuori controllo e uno degli anelli del campionato di Lebron scompare, si lanciano in una notte selvaggia che non dimenticheranno mai.