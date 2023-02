Mediaset Infinity – Le novità in arrivo a Febbraio

GIOCO A DUE (THE THOMAS CROWN AFFAIR)

DAL 1° FEBBRAIO

In questo frizzante film d’azione, quando il miliardario in cerca di brividi Thomas Crown (Pierce Brosnan) ruba ingegnosamente un dipinto di inestimabile valore da un museo, si scontra con la bellissima investigatrice (Rene Russo) assunta per recuperare l’opera d’arte.