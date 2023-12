I FANTASTICI 5

A GENNAIO

La nuova serie con Raoul Bova è in arrivo a gennaio su Canale 5 e Mediaset Infinity.



In passato, Riccardo ha rinunciato alla sua carriera di allenatore nel circuito olimpico per stare accanto alla famiglia, ma le cose non sono andate come aveva sperato. Oggi viene chiamato inaspettatamente ad allenare un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei. Si trasferisce quindi con le figlie, con cui ha un rapporto conflittuale, ad Ancona, ma l’accoglienza degli atleti non sarà delle migliori: non sembrano proprio avere fiducia in lui.



Sarà in grado di trasformare il gruppo in una vera e propria squadra? E sarà in grado di riunire la sua famiglia?