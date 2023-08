Mediaset Infinity – Le novità di Agosto

RASSEGNA CINEMA: IN VACANZA

AD AGOSTO

Ogni mese su Mediaset Infinity entra a catalogo gratis una nuova rassegna dedicata ai film più amati, per soddisfare tutti i gusti cinematografici.

La rassegna In Vacanza arriverà il 4 agosto con i grandi film cult e le migliori commedie italiane e non: dal viaggio on the road di Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre Uomini e una Gamba al coast to coast di Vacanze in America. Tra i titoli disponibili, da vedere e rivedere dove e quando si vuole, anche Ferie d’Agosto, Abbronzatissimi, Immaturi – Il Viaggio, Rimini Rimini e molti altri ancora.