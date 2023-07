Le uscite di Luglio di CG e Mustang in DVD e Blu-ray

Scopriamo insieme i titoli in arrivo con CG Entertainment e Mustang Entertainment del mese di Luglio.

Ecco tutte le novità di CG entertainment disponibili dall’11 luglio nei migliori store e sul sito www.cgtv.it. La rockstar dei record in un film memorabile LIGABUE – 30 ANNI IN UN GIORNO di Marco Salom: non un semplice film del concerto, ma il racconto di una vera e propria festa a Campovolo che celebra i 30 anni di carriera del Liga (In Dvd ed. CG/Vision e On Demand). Sul palco alcuni degli amici che hanno segnato la sua vita: Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Gazzelle… DELTA di Michele Vannucci: un noir contemporaneo ambientato sulle rive del Po con le star del cinema italiano Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio (in Dvd ed. CG/Adler e On Demand) Locarno Film Festival: Official Selection.

La storia vera della prima donna che disse no al matrimonio riparatore PRIMADONNA di Marta Savina (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand). Vincitore del Concorso Panorama Italia ad Alice nella Città Festa del Cinema di Roma 2022 – BFI London Film Festival: Official Selection 2022. Dopo essere tornato nelle sale italiane nel 2023, arriva finalmente in Dvd la VERSIONE RESTAURATA del film CULT del cinema Horror, AUDITION del maestro Takashi Miike (in Dvd ed. CG/Wanted, On Demand e in esclusiva in Blu-Ray sul sito di CG). “Un vero capolavoro, se mai ne esistesse uno.” Quentin Tarantino. CG propone per la PRIMA VOLTA in Dvd la VERSIONE RESTAURATA di NICK’S FILM: LAMPI SULL’ACQUA: Wim Wenders incontra il maestro del cinema Nicholas Ray; una riflessione sul rapporto tra cinema e vita, in un documento unico! E’ possibile scoprire queste e molte altre novità ora disponibili ON DEMAND consultando questo link https://www.cgtv.it/guarda-ora/

Tra le novità targate Mustang Entertainment che dal 20 luglio saranno disponibili anche sul sito www.cgtv.it segnaliamo il film di Valentina Bertani LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME, vincitore del Premio Speciale ai Nastro d’Argento 2023 e presentato alle Giornate degli autori di Venezia (in Dvd ed. Mustang/I Wonder). Mentre Paolo Virzì è ora impegnato sul set per le riprese del sequel, Mustang propone la versione restaurata della commedia cult del regista livornese, FERIE D’AGOSTO, David di Donatello 1996, Miglior film italiano – Ciak d’Oro 1996, Miglior attrice non protagonista e Miglior montaggio. Arriva per la prima volta in Dvd AMAMI la commedia erotica di Bruno Colella con Moana Pozzi (ed. Mustang/ RTI), e torna disponibile in una nuova versione restaurata FLAVIA LA MONACA MUSULMANA con Florinda Bolkan ed. Mustang/ RTI). Terzo film erotico di questa release di Mustang è CALAMO, un film crudo e amaro sul crollo delle illusioni con Lino Capolicchio, diretto dal regista controcorrente Massimo Pirri (ed. Mustang/ RTI.