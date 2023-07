La Stanza delle Meraviglie – Recensione del Film di Liza Azuelos

La Stanza delle Meraviglie: arriva in sala la nuova pellicola della regista e attrice francese Lisa Azuelos, adattamento del bestseller The Book of Wonders di Julien Sandrel , sulla vicenda di una madre coraggio che affronta in maniera del tutto inaspettata una terribile prova.

Louis (Hugo Questel), come molti adolescenti di oggi, ha paura che la fine del mondo sia imminente, ha quindi stilato una lista di cose fondamentali da fare prima dell’Apocalisse. Purtroppo subisce un incidente stradale proprio quando ha iniziato a realizzare i suoi progetti e finisce in coma.

Dopo mesi di degenza senza sostanziali miglioramenti sua madre Thelma (Alexandra Lamy), disperata trova fra le sue cose il suo diario con la lista di cose da fare. Decide quindi di completare la lista convinta che così Louis si sveglierà, sarà l’inizio di una incredibile avventura.

Cosa funziona in La Stanza delle Meraviglie

Un racconto emotivo e toccante La Stanza delle Meraviglie, svolto in parte in affascinanti paesi come il Giappone e il Portogallo, che rappresenta metaforicamente il percorso che siamo costretti a percorrere quando una grande e inaspettato dolore ci una attraversa.

Non è infatti il dolore a far uscire il meglio di noi stessi e a costringerci a vivere più autenticamente proprio quando ci si è comodamente seduti nella propria comfort zone?

L’esecuzione della lista diventa lo strumento per Louis e sua madre per instaurare, anche nel silenzio del coma, un dialogo profondo che consentirà ad entrambi di affrontare i nodi irrisolti del loro rapporto e delle loro stesse vite.

“Quando nasciamo è un’espirazione e quando moriamo è un’espirazione e nel mezzo c’è la vita. Sapevi che quando una madre è felice i suoi figli possono percepirlo? Tramite al DNA condiviso. Lascia che la vita fluisca Thelma, niente paura.” La Stanza delle Meraviglie

Perchè non guardare La Stanza delle Meraviglie

Una pellicola quella di Liza Azuelos avvincente e toccante ma in parte didascalica nella sua realizzazione che potrebbe non essere apprezzata da coloro che non sono particolarmente avvezzi all’emotività sul grande schermo.

La stanza delle meraviglie fa parte deri film che aderiscono all’iniziativa Cinema Revolution promossa dal Ministero della Cultura che prevede la vendita dei biglietti venduti ad un prezzo speciale di 3.50 euro dal 16 giugno al 16 settembre in tutti i cinema italiani.

La Stanza delle Meraviglie è in sala dal 13 luglio 2023 grazie a Notorious Pictures.

Regia: Lisa Azuelos Con: Alexandra Lamy, Olga Kurylenko, Muriel Robin, Xavier Lacaille, Martine Schambacher, Hiroki Hasegawa, Eye Haidara, Maria Fernanda Cândido, Rafi Pitts, Sayyid El Alami, Samir Decazza, Mona Walravens, Pierre Cachia, Paul Jeanson, Miu Arai, Canon Nawata Anno: 2023 Durata: 94 min. Paese: USA Distribuzione: Notorious Pictures