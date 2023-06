La Centenaria con la Pistola – Recensione del Libro di Benoît Philippon

La Centenaria con la Pistola: preceduto da un clamoroso successo in patria, oltre 200.000 copie vendute in Francia, arriva finalmente in Italia il caso editoriale di Benoît Philippon, edito per Ponte alle Grazie nella Collana Scrittori.

Un piccolo villaggio nella Francia centrale sconvolto da un omicidio. Una insospettabile anziana signora di oltre 100 anni, Berthe Gavignol, ha fatto fuoco contro il vicino di casa e contro i poliziotti che nel frattempo sono accorsi sul luogo.

I caso è assegnato all’’ispettore André Ventura incontra e inizia ad interrogare Berthe, ultracentenaria ben cinque volte vedova, imparando lentamente a conoscere questa vecchietta piena di vita, dotata dalla lingua affilata e dalla mira perfetta, nel racconto di una vita costellata da violenze subite e numerosi episodi criminali.

Il quesito narrativo di fondo di questo avvincente giallo è chi è davvero Berthe? una efferrata serial killer che è riuscita sempre a farla franca oppure una femminista che si è ripresa la sua vita, la sua autonomia e la sua dignità a ogni costo?

Il lettore attraverso queste pagine, che sicuramente divorerà voracemente, non potrà non chiedersi quando l’omicidio diventa lecito? Se la tua cultura, il tuo paese e la tua famiglia sono prortatori di soprusi e violenze quale è il confine oltre il quale non si tratta di omicidio ma bensì di legittima difesa? E’ forse Berthe l’emblema di quel femminile che non ha deciso più di subire e si è ripreso la sua dignità costi quel che costi?

In ogni caso Berthe è un personaggio incredibile, reso memorabile dalla tagliente scrittura dello scrittore francese che il romanzo La Centenaria con la Pistola ha imposto prepotentemente sulla scena mondiale e che ora è disponibile anche in italiano grazie alla traduzione di Rossella Monaco e Letizia Fusini.

La Centenaria con la Pistola è in libreria edito per Ponte alle Grazie editore.