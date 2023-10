Inu-Oh – Doom, Stoner, Musica Tradizione e Folklore per Masaaki Yuasa

Inu-Oh: finalmente nelle sale italiane, dopo due anni dal debutto al Festival Internazionale del cinema di Venezia nel 2021, l’adattamento cinematografico di un saggio di Hideo Furukawa basato sulla figura storica di Inu-Oh, un drammaturgo e attore del teatro nō del Quattordicesimo secolo.

Inu-Oh è un affascinante viaggio nel passato del Giappone, diretto da Masaaki Yuasa (Devilman Crybaby) con il character design del fumettista Taiyo Matsumoto (Tekkonkinkreet, Sunny), il film ci porta nel XII secolo, durante il periodo caratterizzato della rivalità tra i clan Genji e Heike per il controllo del paese.

Yuasa combina abilmente elementi storici con il folklore e la magia giapponese, narrando di in un mondo ricco di tradizioni e cultura la vita di Inu-Oh e della sua collaborazione con un suonatore di biwa di nome Tomona, che portò una vera e propria rivoluzione nel teatro dell’epoca. Nonostante la sua notorietà, sono rimaste tuttavia poche testimonianze della sua vita e del lavoro, aggiungendo un alone di mistero a questa figura storica.

Cosa Funziona in Inu-Oh

Inu-Oh è un’opera cinematografica incredibile che può non essere adatta a tutti i gusti, ma che riesce a trasmettere una profonda sensazione di autenticità e a immerge gli spettatori in un’epoca affascinante e lontana grazie alla sua straordinaria bellezza visiva e la qualità tecnica del film.

Una storia che affonda le radici nella cultura e nella storia giapponese e rappresenta un’esperienza cinematografica unica che merita di essere vissuta su grande schermo grazie alla sua forte vocazione teatrale caratterizzata da esibizioni musicali e coreografie dell’epoca.

Perché non guardare Inu-Oh

Inu-Oh è un film che potrebbe essere forse molto sfidante per il pubblico occidentale, in larga parte non avvezzo con il teatro nō. Tuttavia è sicuramente caratterizzato da una grande personalità e trasmette una sensazione di rara autenticità e unicità culturale.

Una pellicola che esige una visione consapevole ma di cui i numerosi amanti della cultura nipponica sapranno apprezzare la bellezza e singolare eleganza.

Inu-Oh è nei cinema italiani da giovedì 12 ottobre 2023 grazie a Double Line e Hikari.

Regia: Masaaki Yuasa Con: Mirai Moriyama, Tasuku Emoto, Kenjirô Tsuda, Yutaka Matsushige Anno: 2021 Durata: 98 min. Paese: Giappone, Cina Distribuzione: Double Line