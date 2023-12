Il Mondo Dietro di Te – Julia Roberts e Ethan Hawke lottano per sopravvivere nel nuovo film Netflix – Recensione

Il Mondo Dietro di Te: Arriva su Netflix dal prossimo 8 dicembre il film con Julia Roberts e Ethan Hawke diretto dal creatore di Mr. Robot.

La serena vacanza di una famiglia in una sontuosa casa in affitto prende una piega inquietante quando un attacco informatico rende inoperativi i dispositivi e due individui sconosciuti bussano alla porta.

Cosa funziona in Il Mondo Dietro di Te

Adattato dal libro di Rumaan Alam, il nuovo film del creatore della serie Mr. Robot, Sam Esmail usa la tensione come forza di propulsione. E’ la nostra testa a fare la storia del film. Non si tratta di una vera distopia ma di un’ipotesi su cosa accadrebbe se gli Stati Uniti subissero un devastante attacco. Julia Roberts e Mahershala Ali spiccano in un cast molto ben equilibrato.

Esmail utilizza le inquadrature sbilanciate che hanno caratterizzato la sua serie sull’hacker interpretato da Rami Malek e ne ritrova uno dei suoi protagonisti: Kevin Bacon, che in questo film è un survivalista che non ha affatto intenzione di mettersi in gioco.

Il film gioca sulle atmosfere di tensione a cui ci hanno abituato Ari Aster e Yorgos Lanthimos e ha un paio di sequenze che restano ben impresse.

Perché non guardare Il Mondo Dietro di Te

C’è un momento in cui si raggiunge il massimo di ragionamento in questo film: ci sono troppi argomenti. La pellicola di Esmail mette sul fuoco razzismo subdolo, privilegio bianco, distopia, terrorismo, ecologia e una critica alla troppa tecnologia. Si finisce con il non capire quale è l’obiettivo del film, che poi sembra affrettarsi verso una fine che spieghi tutto, o quasi.

C’è da dire, però, che il finale farà sorridere molti.

Il film è disponibile su Netflix a partire dall’8 dicembre.

Regia: Sam Esmail Con: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon, Myha’la Anno: 2023 Durata: 141 min. Paese: USA Distribuzione: Netflix