Il Grande Giorno – Recensione del Blu-Ray del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il Grande Giorno: Aldo, Giovanni e Giacomo in un film inaspettatamente dolceamaro dal 16 Aprile in Blu-Ray e DVD con Eagle Pictures.

Giacomo (Giacomo Poretti) e Giovanni (Giovanni Storti) sono soci e amici decenni che organizzano la più lussuosa e imponente delle cerimonie possibili quando i rispettivi figli decidono di sposarsi. Ma l’arrivo del nuovo stravagante compagno della ex moglie di Giovanni, Aldo (Aldo Baglio), porterà disastri e scompiglio provocando un susseguirsi di colpi di scena a rotta di collo che metteranno in crisi i rapporti tra Giacomo e Giovanni.

Non c’è sicuramente niente di nuovo nello schema del matrimonio imminente (puntualmente superlussuoso) con i preparativi che vanno di male in peggio. Le premesse sono così scontate che il divertimento sta tutto nell’assistere ai dettagli. Non è un film durante il quale poter chiudere gli occhi e indovinare la scena di dieci secondi successiva, Il Grande Giorno.

È piuttosto una gradevolissima e garbata commedia dove l’istrionismo del trio lascia – sapientemente e in maniera per certi versi inedita – largo spazio al concatenarsi di eventi e ai personaggi di contorno. I tempi e i ritmi sono quelli giusti, la tensione e i tanti colpi di scena affiancano le (moderate) risate. Non si riderà a crepapelle, ma se paragonato alla commedia italiana degli ultimi due anni è a suo modo un bijoux, nonostante qualche spalmata commercial-populista (“Maledetta primavera“) di cui si poteva fare a meno. Lontano comunque dalle vette cinematografiche dei tre.

Il Grande Giorno – Il Blu-Ray Disc a cura di Davide Belardo

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, su licenza e materiali di Medusa Film, il Blu-Ray de Il Grande Giorno mostra un comparto tecnico assolutamente all’altezza della situazione e include un breve Making of.

Visivamente parlando abbiamo un quadro video solido e ben definito caratterizzato da dettagli morbidi e mai troppo incisivi (conformi alle scelte del girato). Non ci sono evidenti problematiche da segnalare.

Per quanto riguarda il reparto audio è presente una buonissima codifica in 5.1 DTS HD MA, cristallina e ben bilanciata tra i volumi. Non mancano i sottotitoli per i non udenti.

Sul versante dei contenuti speciali troviamo un veloce Making of sul film di circa 13 minuti di durata.