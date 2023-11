Il Cerchio ora in streaming e in DVD il pluripremiato film di Sophie Chiarello

IL CERCHIO, il pluripremiato film scritto e diretto da Sophie Chiarello, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema e in collaborazione con Sky Documentaries e vincitore del David di Donatello 2023 come Migliore Documentario è ora disponibile in Dvd e sulle principali piattaforme: iTunes, Apple Tv, Prime Video, CGtv, Google Play e prossimamente su Chili.

Il film è anche disponibile online per le alunne e gli alunni grazie al servizio esclusivo CG Education: le scuole possono chiedere un preventivo per la visione in streaming scrivendo a education@cgent.it.

David di Donatello 2023 come Miglior documentario

Giornate del Cinema per la Scuola Palermo 2023

Nastri D’Argento 2023, Nomination Premio Valentina Pedicini

Trieste Film Festival 2022: Premio Corso Salani

Alice nella Città – Festival di Roma 2022: Menzione speciale della giuria

Bolzano Film Festival 2022: Premio Young Jury, Premio della giuria

IL FILM

Un ritratto dell’infanzia nel quale si specchia l’Italia di oggi che per i bambini è già l’Italia di ieri. Chi sono i bambini di oggi? Cosa pensano? Cosa vedono e cosa riescono ad afferrare del mondo degli adulti? Per rispondere, la regista Sophie Chiarello decide di seguire per cinque anni, con la sua telecamera, gli alunni di una classe elementare, abbassando il suo sguardo ad altezza bambino in modo da catturare il loro punto di vista sul mondo. Queste sono solo alcune delle domande universali su cui i bambini ridono, discutono e si confrontano dalla prima alla quinta elementare, formando di volta in volta un cerchio dove insieme si relazionano, si ascoltano e scoprono qualcosa di nuovo, anche su loro stessi. In poche parole: crescono.

“Nel Cerchio volevo che a parlare fossero i bambini, che ci fosse la loro voce, con meno filtri possibili. È qui che l’approccio visivo al film credo trovi la sua peculiarità. Ho cercato di rendere il “mezzo cinema” il più̀ invisibile possibile, spogliandomi dell’apparato tecnico, riducendolo all’indispensabile e portando l’obiettivo della telecamera all’altezza del loro sguardo.

Il tempo che passa e l’impronta che lascia sulle persone e le micro-società mi appassiona da sempre. Lungo i cinque anni di riprese, il film racconta l’esperienza di un vissuto che assomiglia a volte a un’utopia. La classe filmata diventa il ritratto di un Paese che si evolve e la cui identità̀ cambia e si trasforma.” Sophie Chiarello

INDIGO FILM e RAI CINEMA presentano IL CERCHIO un film di SOPHIE CHIARELLO con I BAMBINI DELLA SEZIONE B DELLA SCUOLA DANIELE MANIN DI ROMA DAL 2015 AL 2020 una produzione INDIGO FILM con RAI CINEMA in collaborazione con SKY DOCUMENTARIES montaggio del suono FEDERICO CABULA, MATTEO EUSEPI montaggio ANDREA CAMPAJOLA musiche di GABRIELE PANICO prodotto da NICOLA GIULIANO, FRANCES CA CIMA, CARLOTTA CALORI scritto e diretto da SOPHIE CHIARELLO

La visione in streaming con CG Education de IL CERCHIO è consigliata a partire dagli ultimi due anni della scuola primaria e per le scuole secondarie di primo e secondo grado, con particolare riferimento ai Licei delle Scienze Umane. La visione è inoltre consigliata all’interno degli ambiti accademici di Scienze della formazione primaria e Pedagogia. CG Education fornirà materiale specifico a supporto dell’evento.

CG Education è il servizio di CG Entertainment rivolto a studenti, insegnanti, formatori, associazioni, enti, operatori impegnati nell’ambito della media literacy e della film education, che fornisce la possibilità di accedere legalmente, in modo sicuro, a un’esperienza di visione guidata del suo listino sulla sua piattaforma digitale, www.cgtv.it.

Il catalogo didattico CG include film e documentari che affrontano, con taglio interdisciplinare, le materie oggetto d’insegnamento: dalla storia alla letteratura, dall’arte, declinata in ogni sua ramificazione, alla tecnologia, dal disagio sociale e affettivo allo sguardo geopolitico sugli scenari internazionali e ai temi dell’ecosostenibilità; fino alla riscoperta dei grandi classici restaurati della storia del cinema.

Ogni visione potrà essere successivamente approfondita attraverso materiali informativi di supporto.

L’acceso ai film avverrà attraverso la piattaforma online cgtv.it secondo la modalità più consona al gruppo di riferimento.

Per informazioni, proiezioni, elaborazione di percorsi didattici ad hoc, incontri con autori ed esperti e quotazioni è possibile scrivere all’indirizzo education@cgent.it