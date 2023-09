Il Caftano Blu – La Poesia del quotidiano – Recensione

Il Caftano Blu: arriva in sala la seconda pellicola, dopo Adam del 2019, della regista marocchina Maryam Touzani, premiata con al Festival di Cannes 2022 nella sezione Un certain regard (Premio FIPRESCI), che riconferma la sua cifra stilistica fatta di narrazioni votate alla lentezza e di poesia del quotidiano.

Halim (Saleh Bakri) e Mina (Lubna Azabal) sono una coppia di coniugi da oltre 25 anni che vende caftani tradizionali per vivere in una antica medina del Marocco.

Nonostante la sua abilità di sarto Halim non sostiene più i ritmi di un mestiere che richiede precisione e fatica, la coppia decide quindi di cercare un apprendista che affiancare Halim. Impresa non facile visto che il mestiere di sarto di caftani tradizionali è un mestiere che non vuole fare più nessuno.

Assumono infine il giovane Youssef che sembra avere la giusta motivazione, la presenza del giovane i negozio finirà per turbare l’equilibrio della coppia.

Cosa funziona ne Il Caftano Blu

Quello di Maryam Touzani è un cinema fatto essenzialmente di primi e primissimi piani, in cui l’occhio attento della telecamera è tanto prossimo da consentire di scorgere la grana della pelle degli attori, la trama dei tessuti o la buccia dei mandarini che Mina ama mangiare.

Una narrazione in cui i silenzi e la profondità degli sguardi esprimono molto più degli scarni dialoghi.

E’ un amore paziente e meticoloso quello che Halim mette suo mestiere, oggi sempre più desueto, come quello che mette anche nella dedizione a sua moglie. Una moglie malata e amatissima, nonostante la sua omosessualità che vive negli hamam della città.

Con sapiente lentezza Il Caftano Blu accompagna lo spettatore nella acquisizione di quelle consapevolezze che acquistano i suoi personaggi. Man mano che procede il lento confezionamento di uno splendido Caftano Blu cresce infatti la consapevolezza per Mina e Halim che è giunta l’ora per entrambi di passare ad una fase successiva delle loro esistenze.

Perchè non guardare Il Caftano Blu

Intimista e poetico Il Caftano Blu porta lo spettatore nelle atmosfere di un Marocco che va svanendo. Una ricca trama emotiva che potrebbe non essere apprezzata da chi va alla ricerca dei plot complessi e colpi di scena.

Il Caftano Blu è in uscita il 21 settembre 2023 grazie a Movies Inspired.

Regia: Maryam Touzani Con: Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Messioui Anno: 2022 Durata: 122 min. Paese: Marocco Distribuzione: Movies Inspired