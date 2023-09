I Nostri Ieri – Ora in DVD e sulle piattaforme digitali

Grazie a CG Entertainment e Atomo Film è ora disponibile On Demand e in DVD I NOSTRI IERI il nuovo film di Andrea Papini (La misura del confine) presentato alla XX edizione di Alice nella città, sezione Panorama Italia-Concorso e all’Ischia Film Festival 2023 con Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva, Daphne Scoccia, Maria Roveran, Teresa Saponangelo, Denise Tantucci e Thierry Toscan. È possibile acquistare o noleggiare in digitale il film sulle piattaforme streaming On Demand CGtv, Prime Video, iTunes, Apple TV, Google Play. Il Dvd è disponibile nei migliori negozi, negli store online e qui https://www.cgtv.it/film-dvd/i-nostri-ieri/ .

La passione per il lavoro spinge Luca (Peppino Mazzotta), documentarista prestato temporaneamente all’insegnamento in una struttura carceraria, a ricostruire, per il saggio di fine corso, l’inspiegabile delitto del camionista Beppe (Francesco Di Leva – David di Donatello 2023 per Nostalgia). Durante la lavorazione dell’episodio i detenuti coinvolti nel laboratorio ritrovano un senso nel lavoro compiuto, mentre Luca, ripercorrendo a ritroso gli avvenimenti, incontra la rete dei legami familiari che ruotano attorno all’accaduto: la sorella della vittima (Daphne Scoccia), l’interprete della vittima (Maria Roveran), e la famiglia che ha abbandonato Beppe (compresa sua moglie, interpretata da Teresa Saponangelo). La contemporanea e inaspettata visita della figlia di Luca (Denise Tantucci), che torna a trovarlo dopo anni di lontananza, lo costringerà non solo ad interrogarsi sul suo stesso rapporto tra identità e memoria, ma anche a comprendere che l’affetto che gli viene richiesto dal mondo che lo circonda è la soluzione per uscire dalla sua crisi.

GUARDA IL FILM SU:

CGTV.IT à https://www.cgtv.it/film-dvd/i-nostri-ieri/

PRIME VIDEO à https://www.primevideo.com/detail/0SC0I0WIPGO42GBUWCYEP0Q0P1/ref=atv_dp_share_cu_r

ITUNES e APPLE TV à https://tv.apple.com/it/movie/i-nostri-ieri/umc.cmc.5kwt5lfimvgs0j6d6e9dtpphc

GOOGLE PLAY à https://play.google.com/store/movies/details/I_nostri_ieri?id=FBEbhNfYATE.P

ACQUISTA IL DVD à https://www.cgtv.it/film-dvd/i-nostri-ieri/

“Un carcere, se pure immaginario, comporta la presenza di un delitto. Delitto che nel film si svela senza alcuna violenza esibita. Il nostro carcere immaginario è pieno di cancelli di ferro e custodisce i ricordi che prendono vita nella realizzazione del saggio di un corso di cinematografia. I nostri ieri ne è il titolo, Luca, documentarista, ne è l’artefice che si troverà a mettere a confronto il proprio semplice e ingenuo passato con quello immenso, nella sua gravità, del detenuto Beppe del quale viene raccontata la storia: paradossalmente, la cinica messa in scena del suo delitto permette al gruppo di detenuti che collaborano alla realizzazione del saggio di trovare riscatto proprio nel lavoro di squadra compiuto.” Andrea Papini