I Guerrieri della notte – Ora in edizione Steelbook Blu-Ray

I Guerrieri della Notte: Il cult generazionale di Walter Hill per la prima volta in Blu-ray in versione Ultimate Director’s Cut

Paramount Pictures e Plaion Pictures sono liete di annunciare oggi, 18 maggio, l’uscita dell’edizione Steelbook Blu-ray de I Guerrieri della notte, un classico da collezione che ha fatto la storia del cinema.

Il capolavoro intramontabile del 1979 diretto da Walter Hill, diventato un cult per la spettacolare fusione di generi, le citazioni classiche e le atmosfere underground, è finalmente disponibile per la prima volta in Blu-Ray in versione Ultimate Director’s Cut.

A 44 anni dal suo debutto, questo classico merita di essere riscoperto non solo dai collezionisti, ma anche dalle nuove generazioni di appassionati.

New York, 1979. Una tregua tra tutte le gang della città dà luogo ad una grande adunata in un parco del Bronx, organizzata da Cyrus, leader della più grande banda della città: i Riffs. Le bande invitate partecipano con nove membri che devono presentarsi disarmati. Scopo di tale riunione è convincere tutte le gang ad unirsi per combattere contro le forze dell’ordine ed impadronirsi della città. Nonostante la tregua e l’accordo di presentarsi disarmati, lo psicopatico Luther uccide Cyrus e accusa del gesto la delegazione dei Guerrieri. L’irruzione della polizia fa disperdere le bande e la notizia della morte di Cyrus si espande tramite la radio ufficiale delle gang, grazie alla voce della speaker Dolly Bomba. Le istruzioni sono semplici: trovare i Guerrieri, accusati di aver ucciso Cyrus, e consegnarli al nuovo leader dei Riffs. I Guerrieri devono dunque attraversare tutta la città ed affrontare le altre bande che stanno dando loro la caccia, per tornare vivi nel loro territorio, Coney Island.

Questo film cult, diretto da WALTER HILL, vanta la straordinaria fotografia del cineasta Andrew Laszlo.

“Trovavo interessante l’idea di non guardare a una banda in termini di problema sociale, ma sotto un altro punto di vista, quello del loro eroismo inteso nell’accezione classica del termine. […] Mi piaceva anche l’idea di raccontare una vicenda tratta dalla storia greca. Si trattava dell’Anabasi ambientata in un mondo futuristico e fantascientifico […] Quando si tratta la fantascienza c’è spesso la propensione ad astrarla del tutto. Ho pensato che la sfida sarebbe stata renderla realistica e fantastica allo stesso tempo; volevo combinare quei due elementi per farne un fumetto dark” – Walter Hill

SCHEDA

Genere: Azione, Drammatico

Cast: David Harris, Michael Beck, Deborah Van Valkenburgh, James Remar

Regia: Walter Hill

Anno: 1979

Etichetta: Paramount, Plaion Pictures

EXTRA E BONUS FEATURES