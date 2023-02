House of the Dragon: La prima stagione completa in DVD, Blu-Ray e 4K

House of the Dragon: Disponibile in Home Video a partire da martedì 14 febbraio 2023 per Warner Bros. Home Entertainment. Tutti i dieci episodi della prima stagione della serie HBO di successo, premiata lo scorso 10 gennaio come Miglior Serie Drammatica ai Golden Globe, saranno accompagnati da un’ora di contenuti speciali e oltre 15 inedite featurette.

House of the Dragon: La prima stagione completa sarà disponibile in edizione speciale Steelbook 4K Ultra HD con le esclusive artcards dei protagonisti al prezzo di €59,99, in Steelbook 4K Ultra HD al prezzo di €59,99, nella Standard Edition 4K Ultra HD al prezzo di €49,99; in Blu-ray™ al prezzo di €39,99 e in DVD a €29,99.

House of the Dragon ha debuttato in tutto il mondo domenica 21 agosto e ha stabilito il record di ascolti nella storia della HBO per una nuova serie originale. Negli Stati Uniti tutti gli episodi hanno ottenuto una media di 29 milioni di spettatori con ascolti più che triplicati per il lancio della prima puntata di una nuova serie.

Basata su “Fire & Blood” di George R.R. Martin ambientata 200 anni prima degli eventi de “Il Trono di Spade”, racconta la storia di Casa Targaryen.

Tra i protagonisti de House of the Dragon troviamo Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fanno parte del cast anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.

I realizzatori sono: George R.R. Martin (Co-creatore/produttore esecutivo); Ryan Condal (Co-creatore / produttore esecutivo / sceneggiatore); Miguel Sapochnik (produttore esecutivo / regista); Sara Hess (produttrice esecutiva / sceneggiatrice) al fianco dei produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis e Ron Schmidt. Basato su “Fire & Blood” di George R.R. Martin.

CONTENUTI SPECIALI

Welcome to Westeros (Esclusiva per Home Video Fisico)

Returning to the Seven Kingdoms (Esclusiva per Home Video Fisico)

A New Reign

Returning to Westeros

Before the Dance: An Illustrated History with George R.R. Martin

Height of an Empire

Noble Houses

Familiar Places

Introducing the Characters

10 EPISODI