Hogwarts Legacy: Scrivi la tua storia con il gioco sul mondo di Harry Potter

Il videogioco action RPG open world pubblicato da Warner Bros. Games è ambientato nel mondo magico del 1800

Hogwarts Legacy, l’open world action RPG pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software, è disponibile da per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nella Digital Deluxe Edition e nella Deluxe Edition fisica, mentre la Standard Edition fisica e digitale uscirà il 10 febbraio.

Per scoprire tutti i segreti della realizzazione del gioco, dal 10 febbraio sarà inoltre disponibile in libreria, fumetteria e panini.it anche il volume “L’arte e il making of di Hogwarts Legacy”, edito in italia da Panini Comics. Un viaggio dietro le quinte del videogioco con interviste esclusive allo studio Avalanche, straordinari bozzetti preliminari, rendering e illustrazioni che permetteranno a tutti i lettori di immergersi nella creazione di questa esperienza di gioco unica nell’acclamato Mondo Magico!

Hogwarts Legacy invita i giocatori a tuffarsi in un viaggio epico nei panni di uno studente o una studentessa del quinto anno di Hogwarts, che ha la rara abilità di attingere a un’antica, potente magia. Con l’aiuto della Guida pratica alla magia el’istruzione impagabile ricevuta da professori e altri personaggi, i fan scopriranno una trama avvincente piena di misteri e sfide mozzafiato. Hogwarts Legacy racconta una storia originale che mette i giocatori al centro della loro personale avventura nel mondo magico.

“Hogwarts Legacy permette di realizzare il desiderio di studiare alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e porta in vita il mondo magico che i fan del gioco sognavano da anni“, ha dichiarato David Haddad, Presidente di Warner Bros. Games. “Il team di Avalanche ha creato un gioco avvincente, ricco di mistero e magia, in cui fan e non solo potranno immergersi per creare le proprie storie magiche“.

“Come fan del mondo magico, siamo onorati di lavorare con questo franchise per creare Hogwarts Legacy e offrire ai fan la possibilità di realizzare il loro sogno di frequentare Hogwarts ed esplorare il mondo come mai prima d’ora“, ha dichiarato John Blackburn, studio director di Avalanche Software. “Siamo sicuri che i giocatori potranno apprezzare l’attenzione ai dettagli e la passione del nostro team, la storia originale e tutti gli elementi magici che sono parte integrante di questo gioco, di cui andiamo estremamente fieri“.

In Hogwarts Legacy, i giocatori arrivano a Hogwarts come nuovi studenti del quinto anno. All’inizio dell’avventura potranno personalizzare l’aspetto del loro personaggio scegliendo tra tantissime opzioni, per essere il mago o la strega che desiderano. Dopo aver scelto o esser stati assegnati a una delle quattro case di Howgarts (Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde), incontreranno i loro compagni nelle stanze comuni e parteciperanno a lezioni come Magie, Difesa dalle Arti Oscure, Erbologia e Pozioni. Qui conosceranno i loro professori, impareranno a lanciare incantesimi, a coltivare piante magiche, a preparare pozioni e molto altro.

Oltre alle lezioni e alle magie, i giocatori avranno accesso a un ampio set di potenziamenti, talenti e abilità che li aiuteranno nei loro progressi come maghi o streghe. Potranno cimentarsi in sfide in tutto il mondo per accumulare esperienza e migliorare le proprie abilità. Tra una lezione e l’altra, i giocatori potranno esplorare una versione completa del Castello di Hogwarts, dove, oltre a frequentare i corsi, potranno scoprire segrete, passaggi nascosti ed enigmi complessi. Svilupperanno le abilità del proprio personaggio imparando a padroneggiare potenti incantesimi e affinando le tecniche di combattimento per affrontare nemici letali.

L’open world del gioco è pensato per muoversi liberamente per il castello di Hogwarts e nell’area circostante, esplorando zone nuove o già note del mondo magico come Hogsmeade e la Foresta Proibita. È un concentrato di magia coinvolgente ad alto contenuto di azione: i giocatori possono volare su una scopa, addomesticare e cavalcare bestie magiche e combattere contro nemici come troll, ragni e maghi oscuri. Lungo il cammino scopriranno un vasto mondo disseminato di pericolose minacce legate al passato ormai dimenticato del mondo magico e a un’inusuale abilità di cui solo loro sono in possesso. I giocatori, inoltre, si imbatteranno in missioni e situazioni che richiederanno scelte difficili per decidere con chi schierarsi.

La Digital Deluxe Edition di Hogwarts Legacy è disponibile da oggi in tutto il mondo al prezzo consigliato di €84,99 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e di €64,99 per PC. Comprende 72 ore di accesso anticipato al gioco e il Pacchetto Arti Oscure, che fornisce accesso a un guardaroba esclusivo attraverso il set cosmetico delle Arti Oscure, il Cappello a bustina delle Arti Oscure, un Thestral che i giocatori possono cavalcare e l’accesso all’arena di combattimento delle Arti Oscure, dove i giocatori possono mettere alla prova la loro abilità con le Arti Oscure contro ondate di nemici agguerriti.

La Deluxe Edition di Hogwarts Legacy è disponibile per PlayStation®5 e Xbox Series X a €84,99 (prezzo consigliato) e sarà disponibile da aprile per PlayStation®4 e Xbox One a €79,99 (prezzo consigliato).

La Standard Edition fisica e digitale uscirà il 10 febbraio per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, il 4 aprile per PlayStation 4 e Xbox One, e il 25 luglio per Nintendo Switch. Hogwarts Legacy Standard Edition sarà disponibile PC a €59,99 (prezzo consigliato), per PlayStation 4 e Xbox One a €69,99 (prezzo consigliato) e per PlayStation 5 e Xbox Series X|S a €74,99 (prezzo consigliato).

Hogwarts Legacy è disponibile in preordine su PlayStation Store, Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Tutti i giocatori che lo preordinano potranno ricevere l’esclusivo ippogrifo d’onice da cavalcare una volta completata la relativa missione.

Partecipa alla conversazione su Hogwarts Legacy su Facebook (https://facebook.com/HogwartsLegacy), Twitter (https://twitter.com/HogwartsLegacy), Instagram (https://instagram.com/HogwartsLegacy) e YouTube (https://youtube.com/HogwartsLegacy).