Forever Young – Les Amandiers, Il Principe di Roma e Tori e Lokita sono disponibili in Blu-ray e DVD

Lucky Red e Plaion Pictures sono lieti di annunciare che dal 16 marzo, Forever Young – Les Amandiers, Il Principe di Roma e Tori e Lokita sono disponibili in Blu-ray e in DVD.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, nominato alla Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes e vincitore del premio “Miglior attrice esordiente” (Nadia Tereszkiewicz) al Lumiere Awards 2023, Forever Young – Les Amandiers è il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi con la fantastica interpretazione di Louis Garrel.

Francia, 1986. Stella, Adèle, Victor e Frank sono nel pieno della propria esplosiva giovinezza. Entrati nella prestigiosa scuola teatrale Les Amandiers creata da Patrice Chéreau e Pierre Romans sentono di avere il mondo nelle mani. Lanciati a piena velocità nelle proprie passioni, vivranno insieme l’entusiasmo, le paure, gli amori, ma anche le loro prime grandi tragedie.

L’ultima opera della regista, sceneggiatrice e attrice italiana arriva in home video dopo il successo dell’uscita cinematografica con un’edizione che include il documentario “Des Amandiers Aux Amandiers“, dedicato alla produzione del film, e un’esclusiva intervista a Valeria Bruni Tedeschi. Due contenuti extra che valorizzano e aiutano a contestualizzare al meglio l’opera di una regista che ha vissuto la sua vita tra Francia e Italia e che ha dato a questa pellicola una nota quasi autobiografica, ricordando quel periodo cruciale del suo percorso formativo e della sua vita da allieva di Patrice Chéreau.

SCHEDA

Genere: Drammatico

Cast: Louis Garrel, Micha Lescot, Nadia Tereszkiewicz

Regia: Valeri Bruni Tedeschi

Anno: 2022

Etichetta: Lucky Red, Plaion Pictures

EXTRA

Documentario “Des Amandiers Aux Amandiers”

Intervista a Valeria Bruni Tedeschi

Trailer

Presentato nella sezione Grand Public della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Il Principe di Roma è un’interessante rilettura del classico Canto di Natale diretta da Edoardo Falcone e interpretata da Marco Giallini (Perfetti sconosciuti), che tornano nuovamente a lavorare insieme dopo vari successi, tra cui Se Dio vuole, l’esordio di Falcone alla regia che ha vinto nel 2015 un premio ai Nastri d’Argento e uno ai David di Donatello.

Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il Principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.

Ho sempre voluto fare un film ambientato nella Roma del Papa Re. Questo desiderio ha origine nella mia infanzia quando, in una lontana estate di tanti anni fa, mia madre mi portò in un’arena a vedere Nell’anno del Signore di Luigi Magni.

Proprio dalla visione di quel film così evocativo è nata in me una passione per la storia e le tradizioni della mia città, che ancora oggi non mi ha mai abbandonato. Avevo però bisogno di trovare un’idea giusta per far rivivere quel mondo così particolare, senza dover rinunciare a trattare temi universali, come ho sempre cercato di fare nelle mie regie precedenti.

E quest’idea l’ho trovata in un grande classico della letteratura: “Il Canto di Natale” di Charles Dickens. Tutto parte da una domanda paradossale: e se l’odioso Scrooge invece di vivere a Londra nell’Ottocento, fosse vissuto nello stesso periodo a Roma?

Partendo da questo spunto iniziale, via via si è sviluppata la storia del Principe di Roma che nel tempo ha acquistato sempre più un’identità autonoma. Tolto il Natale con i suoi regali, eliminato il vecchio Scrooge con la sua proverbiale avarizia, sono nate situazioni, personaggi e sviluppi assolutamente originali rispetto all’universo dickensiano.

Edoardo Falcone

SCHEDA

Genere: Commedia

Cast: Marco Giallini, Sergio Rubini, Giuseppe Battiston

Regia: Edoardo Falcone

Anno: 2022

Etichetta: Lucky Red, Plaion Pictures

EXTRA

Trailer

Dietro le quinte

Jean-Pierre e Luc Dardenne, due volte Palma d’Oro, tornano a raffigurare le difficoltà degli emarginati in Tori e Lokita, film vincitore del Premio Speciale per il 75° anniversario al Festival di Cannes.

I pluripremiati fratelli Dardenne anche in Tori e Lokita continuano a rappresentare un cinema sociale con al centro l’umanità dei loro personaggi. ll film, ambientato nel Belgio dei nostri giorni, racconta la storia dell’undicenne Tori (Pablo Schils) e della sedicenne Lokita (Joely Mbundu). Lei proviene dal Camerun, lui dal Benin ed entrambi sono giunti in Europa dopo essersi messi in viaggio da soli. Tra loro si è venuto a creare un fortissimo legame fraterno. Pur sentendosi tali, per la legge non sono davvero fratello e sorella, e questo complicherà ulteriormente le loro esistenze. Il sincero affetto che li lega, però, sarà fondamentale per affrontare la dura realtà, sia per riuscire ad ottenere i documenti, sia per trovare il modo di mandare i soldi alle rispettive famiglie rimaste in patria. È così che finiranno in un circuito di droga e violenza.

Il modo in cui la nostra sceneggiatura descrive la relazione tra i corpi di Tori e di Lokita, l’importanza che abbiamo dato ai loro giochi, agli scambi di oggetti, alle canzoni che cantano insieme e ai gesti di tenerezza reciproca che hanno l’uno per l’altra, sono messi in luce dalle nostre telecamere e dai nostri microfoni, che si sono concentrati sui dettagli dei loro corpi, dei gesti, degli sguardi e delle parole, delineando questa amicizia che permette loro di resistere alla prova data dalla loro difficile condizione di esiliati e si rivela il rifugio di una preziosa dignità umana, preservata in mezzo a una società sempre più dominata dall’indifferenza, se non addirittura dal cinismo dei propri interessi.

Il nostro più grande desiderio è che alla fine del film, il pubblico, che avrà provato un profonda empatia per questi due giovani esiliati e per la loro amicizia, provi anche un senso di rivolta contro l’ingiustizia che regna nella nostra società.

Jean-Pierre e Luc Dardenne

SCHEDA

Genere: Drammatico

Cast: Pablo Schils, Joely Mbundu

Regia: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Anno: 2022

Etichetta: Lucky Red, Plaion Pictures

EXTRA