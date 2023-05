Fast X – Furiosa Vendetta – Recensione

Fast X: Il decimo capitolo di Fast & Furious è finalmente al Cinema dopo la trionfale presentazione mondiale con tutto il Cast a Roma ai piedi del Colosseo. Prima parte di un finale della saga esplosivo che secondo Vin Diesel, dichiarazione ancora non confermata da annuncio ufficiale, non si concluderà nel 2025 con Fast11 ma si spingherà fino al dodicesimo capitolo.

Durante gli avvenimenti di Fast Five (2011), Dom (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno distrutto l’impero di Hernan Reyes, il famigerato boss della droga di Rio de Janeiro. Oggi devono affrontare suo figlio Dante Reyes (Jason Momoa di Aquaman), che ha passato gli ultimi 12 anni ad elaborare un piano per vendicarsi.

La vendetta di Dante spingerà la famiglia da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici.

Cosa funziona in Fast X

Tornano ancora una volta i protagonisti di una saga cinematografica che ci accompagna da oltre 20 anni, il cast di Fast X è sicuramente la prima nota lieta di questo decimo capitolo.

Da Roma fino all’Antartide è un trionfo di grandi ritorni e graditi nuovi ingressi. La serie capitanata da Vin Diesel è oggi l’unico brand cinematografico capace di gareggiare alla pari con il Marvel Cinematic Universe della Disney, tanto nella sua capacita di fagocitare qualunque star del Cinema quanto nello spettacolo e intrattenimento offerto sul grande schermo.

Proprio lo spettacolo è la seconda nota positiva di questa nuova esplosiva avventura di Dom e famiglia. Un tripudio di acrobazie ed esplosioni, tra nuove trovate ed ovviamente esagerazioni. Ormai dovrebbe essere chiaro che nulla è impossibile per i protagonisti di Fast & Furious e i suoi fan amano la serie anche per questo.

La trama è come sempre abbastanza semplice e ruota intorno alla vendetta di Dante Reyes, impersonato da un gigioneggiante Jason Momoa, che ha elaborato un piano diabolico per far soffrire il nostro Dom.

Scontri fisici, verbali, inseguimenti e battute, non manca nulla della consolidata formula della serie che nonostante la semplicità della narrazione, trova linfa Vitale nelle nuove pirotecniche soluzioni action elaborate dal team creativo. Il susseguirsi di colpi di scena, anche se per buona parte prevedibili, aiutano a tenere vivo l’interesse per tutta la sua durata.

Perché non guardare Fast X

Se proprio la saga di Fast & Furious non vi è mai piaciuta, se siete tra quelli che “salvo solo il capitolo originale”, oppure siete stanchi di vedere una formula che tra acrobazie ed esagerazione ha portato anche i nostri nello spazio, questo capitolo non vi farà di certo cambiare idea.

Narrativamente non entusiasmante e sostenuto da una formula che andrebbe rivitalizzata, ben oltre l’incremento delle trovate esagerate, è il decimo film di una saga che non vuole ancora tagliare il cordone ombelicale con il suo pubblico.

Felici per la scelta di ambientare il film a Roma tuttavia l’assenza del traffico e la ricostruzione completamente inventata delle strade, con alcune scene girate addirittura a Genzano, ci hanno riconsegnato una città eterna che concettualmente non esiste.

Imperdibile per i fan.

Il film è al cinema dal 18 Maggio con Universal Pictures.

Regia: Louis Leterrier Con: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Sung Kang, Daniela Melchior, Charlize Theron, Brie Larson, Alan Ritchson, Scott Eastwood, Michael Rooker, Rita Moreno, Helen Mirren Anno: 2023 Durata: 141 min. Paese: USA Distrbuzione: Universal Pictures