Fast X – Ora in DVD, BluRay e 4K Steelbook

Dopo aver portato la saga oltre i 7 miliardi al box office mondiale, il successo dell’estate FAST X arriva in DVD, BLU-RAY, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD dal 24 agosto 2023 distribuito da Universal Pictures Home Entertainment e dal 10 agosto sulle principali piattaforme digitali. Lo “spettacolo ad alta energia” (Austin Chronicle) ora include oltre un’ora di contenuti speciali esclusivi compresi un reel di gag, Fast Breaks: analisi delle scene con il regista Louis Leterrier, due video musicali dalla Colonna sonora originale, e tanti altri video dietro le quinte dal set del film, dalle strade di Los Angeles fino al Colosseo di Roma. Colleziona tutta la saga, aggiungendo FAST X alla tua libreria o acquista la collezione completa della saga con i 10 film di Fast & Furious.



Le edizioni italiane di DVD, BLU-RAY, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD avranno una creatività esclusiva per il territorio italiano che non sarà utilizzata da nessun altro territorio e che mostrerà Roma sullo sfonda della copertina.



Con un cast di stelle internazionali, scene d’azione spettacolari e brividi ad alto numero di ottani, FAST X presenta Vin Diesel (The Fast and the Furious), Michelle Rodriguez (The Fast and the Furious), Tyrese Gibson (2 Fast 2 Furious), Chris ‘Ludacris’ Bridges (2 Fast 2 Furious), John Cena (F9: The Fast Saga), Nathalie Emmanuel (Furious 7), Jordana Brewster (The Fast and the Furious), Sung Kang (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), Scott Eastwood, Daniela Melchior, Alan Ritchson, con Helen Mirren (The Fate of the Furious), con Brie Larson (Captain Marvel), con Rita Moreno e Jason Statham (Furious 7) e Jason Momoa (Aquaman) e Charlize Theron (The Fate of the Furious) e una serie di cameo a sorpresa dai precedent episodi della saga.



Da quando la loro saga è iniziata sulle strade dove si svolgono le corse clandestine a L.A., Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Eppure, quando la squadra eliminò un malvagio boss in Brasile, non aveva idea che suo figlio Dante (Jason Momoa) stesse guardando dall’ombra. Più letale di qualsiasi altro nemico che abbiano affrontato, Dante ora emerge come una nuova terrificante nemesi alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti quelli che Dom ama. Da Londra e dal Brasile fino in Antartica e a Roma, nuove alleanze vengono strette e vecchi nemici riaffiorano. Ma tutto cambia quando Dom scopre che il bersaglio finale di Dante è suo figlio di 8 anni.

CONTENUTI SPECIALI IN DVD, BLU-RAY, 4K UHD E STEELBOOK 4K UHD:

QUESTA È FAMIGLIA – I legami della famiglia sono sempre più forti. Riunisciti con i tuoi membri preferiti della famiglia FAST e vieni a conoscere i nuovi personaggi. Viaggiamo attraverso i continenti, sveliamo visioni intime di acrobazie epiche e cominciamo a conoscere l’inizio della fine del franchise FAST.

I legami della famiglia sono sempre più forti. Riunisciti con i tuoi membri preferiti della famiglia FAST e vieni a conoscere i nuovi personaggi. Viaggiamo attraverso i continenti, sveliamo visioni intime di acrobazie epiche e cominciamo a conoscere l’inizio della fine del franchise FAST. FAST BREAKS: ANALISI DELLE SCENE CON IL REGISTA LOUIS LETERRIER* – Il regista Louis Leterrier ci mostra parte della magia che ha portato alla realizzazione di FAST X, spiegando come ha girato le scene d’azione indimenticabili in luoghi leggendari in tutto il mondo.

Il regista Louis Leterrier ci mostra parte della magia che ha portato alla realizzazione di FAST X, spiegando come ha girato le scene d’azione indimenticabili in luoghi leggendari in tutto il mondo. CoRSE ESTREME – In FAST, lanciamo macchina come lanciamo personaggi. Dai un’occhiata più da vicino a come le classiche auto FAST sono state ricostruite per FAST X e quali nuovi veicoli sono stati personalizzati e introdotti per migliorare la linfa vitale del franchise.

In FAST, lanciamo macchina come lanciamo personaggi. Dai un’occhiata più da vicino a come le classiche auto FAST sono state ricostruite per FAST X e quali nuovi veicoli sono stati personalizzati e introdotti per migliorare la linfa vitale del franchise. LE SIGNORE DELLA LOTTA – Le donne di FAST X devono essere prese in giro. Guarda come aggiungono i loro talenti speciali a enormi scene di combattimento, dalle prove alla realtà.

Le donne di devono essere prese in giro. Guarda come aggiungono i loro talenti speciali a enormi scene di combattimento, dalle prove alla realtà. SINTONIZZATI SU RIO – Rivisita il passato di FAST mentre la nostra storia ci riporta a Rio de Janeiro, dove vivremo una festa non-stop, auto esotiche e una classica corsa su strada FAST.

Rivisita il passato di FAST mentre la nostra storia ci riporta a Rio de Janeiro, dove vivremo una festa non-stop, auto esotiche e una classica corsa su strada FAST. JASON MOMOA: ALLA CONQUISTA DI ROMA – Jason Momoa si unisce alla saga di FAST per portare sullo schermo un cattivo che spinge la squadra sull’orlo del disastro. Guarda come Momoa parla del suo approccio al personaggio, pedalando per le stradine di Roma ed eseguendo le sue acrobazie.

Jason Momoa si unisce alla saga di FAST per portare sullo schermo un cattivo che spinge la squadra sull’orlo del disastro. Guarda come Momoa parla del suo approccio al personaggio, pedalando per le stradine di Roma ed eseguendo le sue acrobazie. PICCOLO B AL VOLANTE – Conosci il membro più giovane della famiglia Toretto mentre ci immergiamo nel viaggio del Piccolo B in FAST X e presentiamo Leo Abelo Perry.

Conosci il membro più giovane della famiglia Toretto mentre ci immergiamo nel viaggio del Piccolo B in FAST X e presentiamo Leo Abelo Perry. A FRIEND IN THE END – Il franchise FAST ha una storia di scioccanti crediti finali e FAST X non è diverso. Diamo uno sguardo speciale a questa scena e al perché, se stai guardando un film FAST, non vorresti mai alzarti prima che i titoli di coda siano finiti!

Il franchise FAST ha una storia di scioccanti crediti finali e FAST X non è diverso. Diamo uno sguardo speciale a questa scena e al perché, se stai guardando un film FAST, non vorresti mai alzarti prima che i titoli di coda siano finiti! Gag REEL*

VIDEO MUSICALI “TORETTO” BY J BALVIN “ANGEL PT. 1” BY KODAK BLACK & NLE CHOPPA (FEATURING JIMIN OF BTS, JVKE & MUNI LONG)

COMMENTO AUDIO CON IL REGISTA LOUIS LETERRIER*