Falcon Lake – L’esordio alla regia di Charlotte Le Bon – Recensione

Falcon Lake: in uscita nelle sale il toccante dramma di formazione, adattamento della graphic novel A Sister di Bastien Vivès , diretto dall’attrice Charlotte Le Bon che esordisce dietro la macchina da presa.

Bastien (Joseph Engel) e Chloé (Sara Montpetit), sono due adolescenti in vacanza con la famiglia al lago Quebec, un’area secondo le leggende popolari nota per essere infestata dai fantasmi.

Fra i due ragazzi si crea subito una forte connessione, un sentimento profondo e indefinibile come solo sa essere il legame adolescenziale che finirà per segnare per sempre le loro vite.

Cosa funziona in Falcon Lake

La dimensione estiva è oramai una ambientazione classica per la letteratura e la cinematografia di formazione (il recente Denti da Squalo). Per Bastien e Chloé la condivisione degli spazi e di questo spazio vacanziero, vuoto dagli impegni quotidiani, diventa l’occasione per esplorare se stessi e scoprire sentimenti si cui non sospettavano l’esistenza.

Presentato al Torino Film Festival 2022, Falcon Lake, mescola la magia delle atmosfere adolescenziali con la sinistra presenza degli spiriti nella lussureggiante ambientazione del lago canadese per una pellicola dotata di quella struggente sensazione di intimo mistero che ha avvolto l’adolescenza di tutti noi.

Una narrazione affascinante quanto minimale nella quale le storie dei fantasmi che aleggiano sulle acque del lago Quebec finiscono per essere la metafora delle pulsioni che si affacciano in forma prepotente ma anche spaventosa nelle vite di due giovani.

Codici narrativi che si destreggiano fra il dramma e l’horror che rendono la pellicola estremamente interessante anche per coloro che sono più avvezzi agli aspetti tecnici della realizzazione di una pellicola. Aspetti che non sacrificano in nessun modo il senso di struggente dolcezza che sprigiona da questa delicata pellicola

Perché non guardare Falcon Lake

Dotato di daloghi ridotti all’osso Falcon Lake è una pellicola fatta fondamentalmente di atmosfere evocative. Una pellicola quindi sicuramente non adatta a coloro che sono in cerca dell’azione in sala.

Falcon Lake è in uscita il 29 giugno 2023 grazie a Movies Inspired.

Regia: Charlotte Lebon Con: Jeff Roop, Monia Chokri, Karine Gonthier-Hyndman, Sara Montpetit, Joseph Engel, Pierre-Luc Lafontaine, Thomas Laperriere Anno: 2022 Durata: 100 min. Paese: Canada Distribuzione: Movies Inspired