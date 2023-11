Estranei – All of us strangers – Paul Mescal e Andrew Scott in una storia d’amore paranormale – Recensione

Estranei – All of us strangers: Presentato come Film a sorpresa ad Alice nella città 2023, sezione parallela e autonoma della Festa del Cinema di Roma, il nuovo film di Andrew Haigh è un mélo con una punta di fantasy con un cast eccezionale. Liberamente tratto dal romanzo Estranei di Yamada Taichi (1987), già riadattato per il grande schermo da Nobuhiko Obayashi nel film The Discarnates del 1988.

Adam (Andrew Scott) è uno sceneggiatore che sta cercando di scrivere qualcosa che coinvolga i suoi genitori, morti anni prima in un incidente stradale. La sera che inizia a scriverne, suona alla sua porta quello che sembra essere il solo altro inquilino del moderno palazzo di Londra in cui abita, Harry (Paul Mescal).

Tra i due inizia una storia d’amore, mentre Adam inizia a incontrare i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) nella sua vecchia casa in campagna. La realtà si mescola senza soluzione di continuità con l’immaginazione.

Cosa funziona in Estranei – All of us strangers

Il film di Andrew Haigh, alla terza prova registica dopo Weekend e 45 anni, è toccante, intimo, a tratti straziante e molto bello da vedere.

Tutto è in equilibrio, soprattutto grazie ad un cast che riesce a rendere anche scene che forzano molto la sospensione di credulità non ridicole, ma intense.

Andrew Scott e Paul Mescal hanno una sintonia perfetta, e mentre Mescal dichiara la sua intensità già dalla prima scena, Scott regala una performance che si scalda mentre il film si svolge davanti ai nostri occhi. Claire Foy e Jamie Bell nel ruolo dei genitori di Adam, sono anche loro belli e credibili, intensi e teneri.

Perché non guardare in Estranei – All of us strangers

Il film di Haigh dà poche speranze: sulla vita e sull’amore. Quello che vediamo non è quello che accade realmente nel film. E il desiderio del protagonista di fare coming out con i genitori, scomparsi troppo presto, è solo in apparenza una liberazione. Un film che però, nonostante il pessimismo velato, dà una speranza sul nonostante tutto. Nonostante tutto siamo qui e si può andare avanti.

Il film uscirà in Italia a inizio 2024 con Searchlight Pictures via Disney.

Regia: Andrew Haigh Con: Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy, Jamie Bell Anno: 2023 Durata: 107 min. Paese: Gran Bretagna Distribuzione: Searchlight Pictures/Disney