Disco Boy e What’s Love? sono ora disponibili in DVD e Blu-ray

Lucky Red e Plaion Pictures sono entusiasti di annunciare che Disco Boy di Giacomo Abbruzzese e What’s Love? di Shekhar Kapur, sono ora disponibili in DVD e Blu-ray.

Orso d’Argento per il miglior contributo artistico per la fotografia di Hélène Louvart al Festival di Berlino, Disco Boy è l’esordio al lungometraggio di Giacomo Abbruzzese, candidato al Premio César per il corto America. Girato tra Europa e Africa, con un cast internazionale eterogeneo formato da Franz Rogowski (Freaks Out), dall’esordiente Morr Ndiaye, dall’artista attivista Laëtitia Ky e da Matteo Olivetti, il titolo vanta una colonna sonora firmata dalla stella della musica elettronica Vitalic.

Nel film, dopo un difficile viaggio attraverso l’Europa, Aleksei (Franz Rogowski) raggiunge Parigi per arruolarsi nella Legione straniera francese, un corpo militare altamente selettivo che consente a qualsiasi straniero, anche privo di documenti, di ottenere un passaporto francese. Nel delta del Niger, Jomo (Morr Ndiaye) combatte contro le compagnie petrolifere che minacciano la sopravvivenza del suo villaggio. Sua sorella Udoka (Laëtitia Ky), nel frattempo, sogna di scappare, sapendo che lì tutto è perduto. Al di là dei confini, oltre la vita e la morte, i loro destini si intrecceranno.

EXTRA

Trailer

Scene commentate dal regista

Londra, le emozioni e il divertimento tornano protagonisti da oggi in DVD e Blu-Ray con What’s Love?, il nuovo film di Shekhar Kapur (nominato ai Golden Globe per l’acclamato Elizabeth) dai produttori di Love Actually e Il diario di Bridget Jones. Con la candidata ai Golden Globe Lily James, Shazad Latif e il Premio Oscar Emma Thompson, una divertente ed emozionante commedia romantica che si è aggiudicata il Premio Ugo Tognazzi per la Miglior Commedia alla Festa del Cinema di Roma.

Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath e con gli appuntamenti online, mentre Kazim (Shazad Latif) è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

