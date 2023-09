Detective Marlowe – Recensione del Blu-Ray del film con Liam Neeson

Detective Marlowe: Disponibile in DVD e Blu-Ray e in esclusica su SKY Cinema e NOW, il film di Neil Jordan con Liam Neeson, Diane Kruger e Jessica Lange.

Ebbene, oggi recensiremo l’atteso Detective Marlowe (soltanto Marlowe nella versione originale), tempo addietro uscito negli Stati Uniti e da noi non distribuito sul grande schermo, bensì programmato su Sky Original e Now a partire dallo scorso 28 agosto e disponibile in DVD e Blu-Ray.

Detective Marlowe, così come facilmente comprensibile dal suo titolo quanto mai eloquente, è un buon film, sebbene non pienamente soddisfacente, e lo esplicheremo seguentemente, un cupo e torbido noir incentrato sul celeberrimo investigatore privato Philip Marlowe, ovviamente, nato dalla penna di Raymond Chandler, numerosissime volte già trasposto in svariate versioni e incarnato da famosi attori internazionali fra i quali Humphrey Bogart, Robert Mitchum e James Caan in Omicidio a Poodle Springs.

Stavolta, in tale pellicola firmata da Neil Jordan (Intervista col vampiro, Greta), a incarnarlo è nientepopodimeno che Liam Neeson (La preda perfetta), il quale ritorna a lavorare con Jordan dopo Michael Collins, che gli fruttò la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile al Festival di Venezia ove fu in Concorso e per cui fu candidato ai Golden Globes, e Breakfast on Pluto.

Film della considerevole, non sempre avvincente, a tratti francamente soporifera e non scorrevole eppur al contempo, qua e là, piacevole, durata di un’ora e quarantasei minuti netti, Detective Marlowe è scritto dal premio Oscar William Monahan (The Departed) in collaborazione con John Banville e Jordan stesso, ed è stato un film fortemente voluto da Neeson.

Il quale, avendo bramato e covato da tempo immemorabile il sogno di personificare, giustappunto, il celebre private eye in questione, suggerì a Monahan di cucirglielo addosso, “commissionando” quindi al suo amico Jordan la regia.

Detective Marlowe, però, a dispetto delle aspettative di Neeson, non ha riscontrato sinceramente ed unanimemente dei pareri molto lusinghieri da parte dell’intellighenzia critica d’oltreoceano, tant’è vero che, sul sito aggregatore di medie recensorie, metacritic.com, a prescindere o meno dalla sua attendibilità in fatto di totale, plausibile oggettività non opinabile, ha ottenuto un insufficiente 41% di recensioni favorevoli, ovverosia più stroncature che apprezzamenti. Noi, naturalmente, prossimamente e successivamente vi diremo la nostra, al momento enunciandovene sinteticamente la trama:

La vicenda è ambientata sul finire degli anni trenta, per la precisione nell’anno 1939, in quel di Bay City, ove un attempato, moralmente coriaceo, altresì affranto eppur non del tutto nell’animo consunto, Marlowe (Neeson), riceve, nel suo studio privato, una nobildonna sensuale e facoltosa ereditiera di nome Clare Cavendish (Diane Kruger).

La quale lo incarica d’indagare in merito al suo ex amante di nome Nico Peterson (François Arnaud), al fine di rintracciarlo. L’uomo, infatti, è scomparso nel nulla e, perdonateci per il voluto gioco di parole, come in ogni misterioso thriller che si rispetti, non ha lasciato tracce.

Marlowe, immantinente, scoprirà che, dietro un’apparente missing di natura se non innocua, perlomeno raffrontabile a molti anonimi casi di sparizione, glacialmente si cela un complotto malignamente gelido. Inoltrandosi nei territori bui d’una Los Angeles tentacolare e corrotta, non solo metterà a repentaglio la sua reputazione che rischierà d’essere infangata ma s’imbatterà in potenti uomini d’affari doppiogiochisti, pericolosi e viscidi. I quali, forse, financo alla sua incolumità attenteranno?

Ennesima variazione tematica di matrice chandleriana, sorretto da un Neeson in forma che, con la sordina, è ben calato nel personaggio e calibra, con aplomb appropriato, la sua recitazione secca e sulfurea, talvolta però statica e legnosa, ivi attorniato da un parterre altrettanto efficace e funzionale, in cui si distinguono le presenze della solita eccellente Jessica Lange, di Danny Huston (Fuori controllo), Ian Hart, Colm Meaney (Con Air), Seána Kerslake, del succitato François Arnaud, Mitchell Mullen, Patrick Muldoon, Daniela Melchior (Fast X) e del perennemente viscoso, ambiguo Alan Cumming (Eyes Wide Shut), splendidamente fotografato in modo molto suggestivo da Xavi Giménez, il quale gioca superbamente coi cromatici contrasti chiaroscurali, magicamente in linea con l’atmosfera tipicamente pertinente a un giallo à la Marlowe, discretamente musicato da David Holmes, la pellicola intrattiene con gusto ed è formalmente impeccabile, oltre che elegante.

Purtroppo, al di là della sua inappuntabile confezione curatissima in ogni dettaglio, Detective Marlowe rimane in superficie, non aggiunge né toglie nulla al personaggio di Marlowe stesso, divenendo un altro guardabile capitolo un po’ inutile e un tassello anonimo, malgrado la firma pseudo-autoriale di Jordan, qui limitatosi al cosiddetto compitino, perfino anodino, puramente convenzionale e presto dimenticabile. Inoltre, è eccessivamente verboso e troppo calcolato nei tempi di botta e risposta delle battute. Alcune vanno a segno, molte altre meno. Erano anni che non vedevamo trasposto Marlowe ma l’attesa s’è rivelata alquanto vana. Peccato, davvero.

Come si suol dire, è la classica occasione se non del tutto mancata, perlomeno sol parzialmente riuscita.

Detective Marlowe il Blu-Ray: Un’Esperienza Visiva e Sonora di pregio – A cura di Davide Belardo

Il Blu-Ray di Detective Marlowe, prodotto e distribuito da Eagle Pictures, offre agli spettatori un’immersione straordinaria nel mondo noir, grazie alla qualità video e audio impeccabile che rende omaggio al talento cinematografico di Neil Jordan.

Dal punto di vista visivo, il film viene presentato nel suo formato cinematografico originale di circa 2,40:1, consentendo agli spettatori di godere appieno della visione artistica di Jordan.

Come già scritto in sede di recensione il direttore della fotografia, Xavi Giménez, ha utilizzato una fotocamera Arri Alexa Mini LF con obiettivi Signature Prime per catturare ogni dettaglio del film.

Lo stesso Jordan ha affermato più volte nelle interviste di questo importante processo creativo e il trasferimento sul Blu-Ray rispecchia fedelmente l’uso meticoloso di luci e colori nel processo di ripresa.

Il risultato è una resa visiva iper-realistica che sfrutta al massimo l’intensità delle luci, dei colori e delle suggestive strisce di neon nelle scene notturne. Sotto questo aspetto Giménez ha creato una versione intensificata del classico film noir, dove l’uso del colore diventa una potente arma narrativa.

La definizione e il dettaglio dell’immagine sono sorprendentemente nitidi, consentendo agli spettatori di immergersi completamente nell’universo di Marlowe.

Sul fronte audio, il Blu-Ray offre due tracce audio in 5.1 DTS HD MA, una per l’italiano e una per la lingua inglese. Entrambe le tracce sono cristalline e ben bilanciate nei volumi, garantendo una resa sonora coinvolgente. La traccia audio non compressa offre un lavoro straordinario nel catturare i suoni della strada e l’atmosfera generale della vita notturna di Los Angeles.

La colonna sonora, composta da David Holmes, si distingue per la sua sobrietà ed eclettismo, con una varietà di strumenti che contribuiscono a creare l’atmosfera giusta.

Per quanto riguarda i contenuti extra, il Blu-Ray offre tre interviste interessanti: una con il regista Neil Jordan, una con il protagonista Liam Neeson e una con Diane Kruger. Queste interviste forniscono uno sguardo approfondito sul processo creativo dietro le quinte e arricchiscono ulteriormente l’esperienza complessiva del film.

Intervista al regista Neil Jordan (06:54)

Intervista a Liam Neeson (10:00)

Intervista a Diane Kruger ( 06:30)

Trailer

In conclusione, il Blu-Ray di Detective Marlowe offre una qualità video e audio eccezionale che fa piena giustizia all’opera di Neil Jordan. Gli appassionati del film noir e dell’arte cinematografica apprezzeranno sicuramente questa edizione, che cattura in modo straordinario l’atmosfera intensa e avvolgente del film.