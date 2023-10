Crime, cinema e storie vere nei podcast di Lucky Red

Lucky Red, la società guidata da Andrea Occhipinti, ha realizzato alcuni podcast che saranno in esclusiva su Amazon Music dal 29 settembre e dal 13 ottobre su tutte le piattaforme.

Da diverso tempo i podcast sono diventati di grande successo. Lucky Red, con l’aiuto di alcuni autori importanti come Lirio Abbate e le voci di attori famosi come Isabella Ferrari, Marco Bocci, Francesco Montanari, Asia Argento e Edoardo Leo, ne ha realizzati 12, che verranno rilasciati prima in esclusiva su Amazon Music e dal 13 ottobre su tutte le piattaforme.

Gli argomenti trattati dai podcast, le cui puntate vanno da un minimo di 4 a un massimo di 15 per una durata per episodio intorno ai 40 minuti, sono diversi, ma il più presente è il true crime, storie vere di avvenimenti loschi del nostro paese.

Si va infatti dal racconto di protagonisti delle gang mafiose in Picciotti di Lirio Abbate, a Licio Gelli raccontato da Francesco Montanari fino alle Bad Girls, le cui testimonianze sono state raccolte da Antonella Bolella Ferrera (che ha scritto diversi altri podcast di questo gruppo) e narrate da Isabella Ferrari.

L’iniziativa punta ad attirare una parte del folto pubblico di utenti di podcast (circa 16 milioni di persone) che è composto da una popolazione in una fascia giovane di età, dai 16 ai 45 anni.

Tra gli altri titoli, spiccano Gigolò per caso narrato da Asia Argento e tratto dall’omonima serie tv, Refuge, in cui la voce di Chiara Francini racconta le storie di giovani che hanno dovuto lottare e affrontare difficoltà per essere liberi di affermare la propria identità sessuale e infine, di argomento più vicino alla produzione e distribuzione di Lucky Red, il podcast realizzato da Gabriele Niola sui making-of avventurosi di alcuni film: Storyboard, 15 episodi da 30 minuti sugli intrecci dietro alla realizzazione di alcuni tra i film più famosi: da Il sorpasso a Qualcuno volò sul nido del cuculo.