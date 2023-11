Chicken Park, La Risaia, After Work e Piano Piano, quattro interessanti proposte di Mustang in DVD

Chicken Park, La Risaia, After Work e Piano Piano, sono quattro interessanti proposte di Mustang Entertainment per il mercato Home Video in DVD. Tra riscoperte, novità e un documentario di inchiesta, scopriamole insieme.

Mustang Entertainment ci regala una selezione di film in DVD che spaziano dall’umorismo dissacrante, al dramma sentimentale, all’esplorazione dei cambiamenti sociali e alle sfide dell’etica del lavoro. Ecco una panoramica di questi quattro titoli.

Chicken Park – La Follia di Jerry Calà

Nel primo DVD, facciamo un tuffo nella follia di Jerry Calà con Chicken Park, la sua parodia all’italiana di “Jurassic Park“. Il film è stato girato in inglese e successivamente doppiato in italiano, con un cast che vanta nomi come Demetra Hampton, Paolo Paoloni, Alessia Marcuzzi, Rossy De Palma e lo stesso Jerry Calà. La trama segue la sfortunata vicenda di Vladimiro Corsetti, il cui allevamento di polli è stato devastato da un misterioso virus. Con la speranza di riprendersi, Vladimiro si dirige verso Santo Domingo, ma la sua vita prende una piega inaspettata quando si imbatte in un raro gallo da combattimento.

Il film è un’esplosione di comicità trash e nonsense totale, che rievoca lo stile di Mel Brooks e delle commedie demenziali come “Hot Shots“. L’autodoppiaggio in inglese di Jerry Calà nella versione americana è semplicemente irresistibile. Nonostante la sua bizzarria, Chicken Park offre risate sincere e un omaggio divertente ai blockbuster fantastici.

Il DVD di Chicken Park non ha goduto un restauro e la qualità è appena sufficiente, ma offre una visione decorosa e sottotitoli per non udenti. Non ci sono extra.

La Risaia – Un Melodramma Sentimentale

Un altro titolo offerto in DVD è “La Risaia“, un classico del 1956 diretto da Raffaello Matarazzo. Il film è un dramma sentimentale ambientato nell’Italia degli anni ’50 e vede Elsa Martinelli come protagonista. La trama segue la storia di Pietro, proprietario di una risaia, che scopre che la mondina Elena è sua figlia illegittima. Il film esplora temi di colpa, perdono e sacrificio, in un contesto di cambiamenti sociali.

Il DVD di “La Risaia” offre un master video originale, seppur datato, e due tracce audio 2.0 e 5.1 Dolby Digital. Gli extra includono una clip su “La terra del riso” (11 minuti di immagini senza commento) e biografie del cast.

Piano Piano – Un Racconto dell’Adolescenza

Il terzo DVD di questa rassegna presenta “Piano Piano“, un film di Nicola Prosatore con un cast che include Dominique Donnarumma, Antonia Truppo e Giovanni Esposito. Il film è stato presentato in anteprima ad Alice della Città, un evento parallelo alla Festa del Cinema di Roma nel 2022.

La trama di “Piano Piano” segue Anna, una giovane adolescente nel 1987, mentre osserva i cambiamenti nel suo quartiere e nell’intera città. Il film esplora l’adolescenza, i conflitti familiari e il desiderio di emancipazione.

Il DVD offre un master video di alta qualità e una traccia audio in 2.0 Dolby Digital, con sottotitoli per non udenti. Gli extra includono l’audiodescrizione del film, la scena tagliata e una presentazione del cast.

After Work – Riflessioni sull’Etica del Lavoro

L’ultimo DVD presenta il documentario “After Work” diretto da Erik Gandini. Il film si interroga su cosa accadrà quando il lavoro non sarà più una parte centrale della nostra esistenza, alla luce delle sfide poste dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. “After Work” esplora l’etica del lavoro e il futuro delle nostre società in un’epoca in cui molti lavori tradizionali potrebbero scomparire.

Il DVD di “After Work” offre un video di alta qualità e tracce audio in 5.1 Dolby Digital e 5.1 DTS, con sottotitoli in italiano. Gli extra includono il trailer del documentario.

In conclusione, Mustang Entertainment ci offre una varietà di film in DVD che spaziano dai classici del cinema italiano a produzioni più contemporanee e documentari che ci invitano a riflettere su temi sociali e culturali. Con una gamma così diversificata di titoli, c’è qualcosa per tutti i gusti e preferenze cinematografiche.