CG Entertainment le novità di Agosto e Settembre in Home Video

CG Entertainment: Wenders, Almodóvar e Tutte Le Novità di Agosto e Settembre, in DVD, Blu-Ray e On Demand.

Novità:

SCORDATO la commedia diretta e interpretata da Rocco Papaleo con cui torna nella sua amata Basilicata, accompagnato qui da un’inedita Giorgia (dal 30 agosto in Dvd e On Demand ed. CG/Vision). BIFEST, Bari International Film Festival 2023.

QUANDO la commedia tratta dall’opera letteraria omonima di Walter Veltroni (edita da Rizzoli) con Neri Marcorè e Valeria Solarino (dal 30 agosto in Dvd e On Demand ed. CG/Vision).

BIFEST, Bari International Film Festival 2023.

Il premio Oscar Jean Dujardin (“The Artist”) è il protagonista di NOVEMBER – I CINQUE GIORNI DOPO IL BATACLAN: una corsa contro il tempo, alla ricerca degli autori degli attacchi terroristici che sconvolsero Parigi e il mondo (dal 30 agosto in Dvd ed. CG/Adler). Candidato a 7 Premi Cèsar.

IL PATTO DEL SILENZIO di Laura Wandel racconta dal punto di vista dei bambini lo scottante tema del bullismo (dal 30 agosto in Dvd e On Demand ed. CG/Wanted). Il film è uscito nelle sale italiane con il patrocinio di Save The Children. Cannes Film Festival 2021: Un Certain Regard

Il maestro Pupi Avati dirige un cast stellare, Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez e il cantante Lodo Guenzi, nel film nostalgico e romantico LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (dall’8 settembre in Dvd e On Demand ed. CG/Vision).

Un bacio intravisto, una compagnia di detenuti, un laboratorio di cinema, un delitto inspiegabile: I NOSTRI IERI, dal regista de “La misura del confine”, Andrea Papini (dall’8 settembre in Dvd e On Demand ed. CG).

Riscoperte:

Tra le uscite del 30 agosto segnaliamola Versione Restaurata diTOKYO – GA: un giovane Wim Wenders omaggia uno dei più grandi maestri della storia del cinema, Yasujiro Ozu, attraverso un docufilm diventato esso stesso un pilastro della storia del cinema (in Dvd e On Demand ed. CG); saranno disponibili dal 19 settembre anche il film d’esordio di Wenders PRIMA DEL CALCIO DI RIGORE in Versione Restaurata, opera di formidabile suspense vincitrice del PREMIO FIPRESCI al Festival di Venezia, e NON BUSSARE ALLA MIA PORTA con Sam Shepard, Tim Roth, Jessica Lange in Dvd, per la prima volta in Blu Ray e On Demand.

Dopo averli riportati al cinema nell’estate 2023, CG propone in nuove edizioni Dvd e On Demand le Versioni Restaurate dei cult di Pedro Almodóvar degli anni ’80: il grottesco L’INDISCRETO FASCINO DEL PECCATO e il provocatorio CHE HO FATTO IO PER MERITARE QUESTO? con Carmen Maura dall’8 settembre e dal 19 settembre il thriller sentimentale con Antonio Banderas LA LEGGE DEL DESIDERIO e DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI, l’esilarante commedia degli equivoci che con oltre 50 premi, una nomination agli Oscar® e record al Box Office di più paesi ha consacrato Almodóvar a livello internazionale; di quest’ultimo film è stata realizzata grazie al crowdfunding Start up l’edizione Limited Edition Blu Ray e le copie residue della tiratura limitata saranno disponibili solo sul sito www.cgtv.it.

SEGUE SOTTO LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA di CG ENTERTAINMENT DEL 30 AGOSTO, DELL’8 e DEL 19 SETTEMBRE. Tutti i titoli sono disponibili nei migliori punti vendita, negli store online e su www.cgtv.it

Dal 30 Agosto:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO LINK CG/Vision Scordato Rocco Papaleo DVD – ON DEMAND https://www.cgtv.it/film-dvd/scordato/ CG/Vision Quando Walter Veltroni DVD – ON DEMAND https://www.cgtv.it/film-dvd/quando/ CG/Adler November Cédric Jimenez DVD https://www.cgtv.it/film-dvd/novembre-i-cinque-giorni-dopo-il-bataclan/ CG/Wanted Il patto del silenzio Laura Wandel DVD – ON DEMAND https://www.cgtv.it/film-dvd/il-patto-del-silenzio/ CG Tokyo-Ga – Versione Restaurata Wim Wenders DVD – ON DEMAND https://www.cgtv.it/film-dvd/tokyo-ga/

Dall’8 Settembre:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO LINK CG/Vision La quattordicesima domenica del tempo ordinario Pupi Avati DVD – ON DEMAND https://www.cgtv.it/film-dvd/la-quattordicesima-domenica-del-tempo-ordinario/ CG/Atomo Film I nostri ieri Andrea Papini DVD – ON DEMAND https://www.cgtv.it/film-dvd/i-nostri-ieri/ CG L’indiscreto fascino del peccato – Versione Restaurata Pedro Almodóvar DVD – ON DEMAND https://www.cgtv.it/film-dvd/lindiscreto-fascino-del-peccato/ CG Che ho fatto io per meritare questo? – Versione Restaurata Pedro Almodóvar DVD – ON DEMAND https://www.cgtv.it/film-dvd/che-ho-fatto-io-per-meritare-questo/

Dal 19 Settembre: