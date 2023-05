Cane che abbaia non morde – L’esordio di Bong finalmente al cinema – Recensione

Cane che abbaia non morde: Arriva finalmente ufficialmente in Italia l’opera prima di Bong Joon-ho, una dark-comedy del 2000 che, all’epoca, non ebbe un’accoglienza entusiasta in Corea del Sud.

Ko Yun-ju (Lee Sung-jae), è un accademico disoccupato, che sta cercando di diventare professore associato nella sua università. Vive in un complesso di appartamenti con la moglie incinta Eun-sil (Kim Ho-jung). Mentre aspetta disperatamente di essere in qualche modo assunto inizia a sviluppare la tremenda abitudine di uccidere i cani del vicinato perché profondamente infastidito dalla loro presenza.

Cosa funziona in Cane che abbaia non morde

L’intera trama di Cane che abbaia non morde ruota attorno ai cani, con una serie di scene assurde in cui Ko, nella sua ricerca della scoperta di sé, esprime le sue frustrazioni e si imbatte in una serie di personaggi pittoreschi del quartiere, alcuni comici e altri molto sinistri. I “veri cani” però sono proprio questi personaggi umani, silenziosi ed invisibili: allegoria dei disagi della periferia, della disoccupazione, della povertà e della mancanza di opportunità nella società sudcoreana.

Bong Joon-ho utilizza elementi del surreale e del satirico per interrogare i suoi personaggi per la loro meschinità di spirito, senza però mai giudicarli e criticarli apertamente.

Perché non vedere Cane che abbaia non morde

Come per molti film d’esordio, Cane che abbaia non morde non è all’altezza del compito di fornire un’esperienza sofisticata come ci si aspetta da Bong Joon-ho. Può essere molto stravagante in una scena, cupo e violento in quella dopo: soprattutto per le scene con i cani (chi come me li ama, non sarà per niente a suo agio).

Nonostante non sia un film pienamente riuscito, e potrebbe non camminare sul filo del rasoio della satira e del dramma così come il suo lavoro più celebre (Parasite), in Cane che abbaia non morde c’è una quantità di indizi sorprendente che segnalano quello che sarà il percorso di Bong Joon-ho come regista e si può considerare certamente un debutto audace che segna chiaramente lo sviluppo di una voce cinematografica unica.

Il film è al cinema dal 27 aprile con PFA.

Regia: Bong Joon-ho Con: Sung-jae Lee, Du-na Bae, Ho-jung Kim, Su-hee Go., Roe-ha Kim, Jin-gu Kim, Im Sang-soo, Seong-hae Kang Anno: 2000 Durata: 106 min. Paese: Corea del Sud Distribuzione: PFA Films