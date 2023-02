AUDITION di Takashi Miike in Blu-Ray grazie ai fan!

In poche ore dal lancio, grazie al supporto dei fan, è stato raggiunto l’obiettivo di pre-acquisti (400 copie) della campagna di crowdfunding START UP: sarà quindi pubblicato per la prima volta in Blu Ray AUDITION di Takashi Miike in un’esclusiva edizione da collezione numerata e accompagnata da un booklet testuale e fotografico. E’ possibile acquistare la Limited Edition con il proprio nome stampato sulla confezione entro il 24 febbraio solo da questo link: https://www.cgtv.it/film-dvd/audition/

L’operazione è stata realizzata da CG entertainment, grazie a Wanted Cinema che ha portato sul grande schermo il capolavoro horror del maestro Takashi Miike in versione restaurata e ha reso disponibili i nuovi materiali in alta definizione. La versione restaurata era stata presentata in anteprima al Far East Film Festival di Udine nel 2022.

L’EDIZIONE DA COLLEZIONE

La Limited Edition è così composta:

– 1 Blu Ray Disc con il film da nuovo master della versione restaurata

– Packaging: Slipcase di cartone con nuovo artwork esclusivo; Amaray con artwork della nuova release cinematografica italiana

– Numerazione della copia (1000 copie)

– Nome dei partecipanti al progetto (per chi la pre-acquista entro il 24 febbraio)

– Booklet testuale e fotografico (16pp).

Questa edizione non sarà disponibile altrove https://www.cgtv.it/film-dvd/audition/

IL FILM

“UN VERO CAPOLAVORO, SE MAI NE ESISTESSE UNO.” QUENTIN TARANTINO

Basato sul romanzo di Ryu Murakami, Takashi Miike firma con AUDITION la sua trentacinquesima regia (in soli 9 anni!) confrontandosi per la prima volta con il genere horror: il suo gusto per la violenza lo hanno fatto paragonare al Kinji Fukasaku di “Battle Royale”; il volto angelico della sadica protagonista interpretata da Eihi Sihina è diventata un‘immagine iconica dell‘horror giapponese. AUDITION consacrò di fatto il talento di Miike a livello internazionale e il film resta ancora oggi un cult imperdibile da (ri)scoprire.

Shigeharu Aoyama, un produttore cinematografico vedovo da sette anni, accetta il consiglio del collega Yoshikawa, di organizzare un‘audizione per un film immaginario per trovare una nuova moglie. Ritiene di averla trovata quando si imbatte in Asami Yamasaki, una giovane donna dolce e intelligente ma +misteriosa. L’uomo si innamora immediatamente di lei e, senza rivelare il suo sotterfugio, inizia una relazione con la ragazza. Durante un fine settimana romantico al mare, Asami scompare. Il produttore si mette alla ricerca della sua innamorata, scoprendone un segreto angosciante: è coinvolta nella scomparsa e nell‘omicidio di diverse persone. Quando inizia a capire la vera personalità di Asami, questa ricompare e tutto, per lui, si trasforma in un incubo…

“Volevo fare un film che gli spettatori si sarebbero pentiti di aver visto. Il film è pericoloso, ma meno pericoloso dell’essere un essere umano.” Takashi Miike