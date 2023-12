Asterix e Obelix: Slap Them All! 2 – Una Nuova Avventura Gallica in Stile Beat’em Up – Recesione

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2: Recensione del videogames di Microïds per Nintendo Switch disponibile anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

I famosi personaggi di Asterix & Obelix sono ritornati con Asterix & Obelix: Slap Them All! 2, un entusiasmante gioco disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Già nel suo trailer di debutto, il gioco mette in mostra la potenza e le abilità di Asterix & Obelix con animazioni dinamiche e azione avvincente. Questo titolo promette un’esperienza di gioco intensa e fedele allo spirito della serie, sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati.

Il gioco è ora reperibile in formato fisico per le piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, offrendo un’esperienza coinvolgente per i giocatori di tutte le console. Preparatevi a rimanere senza parole!

Asterix e Obelix: schiaffeggiateli tutti! 2 è un coinvolgente beat’em up 2D che immerge i giocatori nel fantastico mondo creato da René Goscinny e Albert Uderzo. La trama inizia quando Menabotte arriva nel villaggio chiedendo aiuto per il padre, Oceanonix, ingiustamente imprigionato per un furto che non ha commesso. L’Aquila di Lutezia, un prezioso emblema d’oro delle legioni romane, è stata rubata, e Asterix decide di indagare insieme ad Obelix.

Il gioco offre una storia originale che porta i giocatori attraverso una serie di affascinanti ambientazioni, dai misteriosi resti nel cuore della foresta all’imponente accampamento romano e alla maestosa Lutezia. Ogni tappa del viaggio presenta nuovi scenari e incontri emozionanti, arricchiti da schiaffi in faccia che aggiungono umorismo ed emozione alla trama.

Il nuovo gioco di Asterix e Obelix presenta nuove caratteristiche e miglioramenti del gameplay, inclusi nuovi attacchi potenziati per i protagonisti. Le battaglie sono ora più dinamiche e fluide che mai, con la possibilità di attivare la modalità Furia per aumentare la forza e lanciare attacchi finali devastanti.

Sviluppato da Mr Nutz Studio e supervisionato dal team di Les Editions Albert René per mantenere l’autenticità di Asterix, questo sequel si impegna a onorare il fumetto originale.

Gli sviluppatori hanno adottato un approccio artistico “a mano” per creare personaggi, sfondi e animazioni, mantenendo lo stile di animazione 2D del franchise. Questa scelta estetica nostalgica offre un’esperienza visiva coinvolgente che cattura l’essenza dei fumetti di Asterix e Obelix.

Sotto il profilo tecnico, il videogioco si presenta con notevoli qualità, amalgamando personaggi provenienti dai fumetti con nuove aggiunte originali. La qualità grafica si distingue per la sua eccellenza, con una fusione armoniosa tra gli elementi del paesaggio ei diversi personaggi, creando una suggestiva sensazione di tridimensionalità. L’introduzione di modifiche agli effetti dei colpi, che migliora la chiarezza dei movimenti, si è dimostrata una brillante innovazione.

La colonna sonora si guadagna il mio plauso, con tracce musicali ideali per accompagnare le vivaci scazzottate. Un peccato, tuttavia, che il gioco non abbia beneficiato di un doppiaggio in italiano; fortunatamente, la presenza dei sottotitoli risolve in parte la situazione.

Il gioco, sebbene intrattenente, risulta conservatore rispetto al suo predecessore, mancando di guizzi creativi significati. Alcune migliorie nella varietà dei livelli sono apprezzabili, ma l’esperienza può diventare ripetitiva nel tempo. Inoltre, alcune disattenzioni nel design dei livelli e la presenza di bug potrebbero irritare i giocatori più esigenti.

Nonostante le leggerezze e qualche difetto, Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 offre un’esperienza di gioco piacevole, specialmente se giocato in cooperativa con un amico. La presentazione fumettosa e l’atmosfera gallica sono le stelle del gioco, ma il livello di ambizione complessiva potrebbe non soddisfare completamente chi cerca innovazione nel genere beat’em up.

In conclusione, pur presentando qualche inconveniente, Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 è un gioco che saprà catturare l’attenzione degli appassionati della serie e dei fan dei picchiaduro a scorrimento retrò. Disponibile su varie piattaforme, offre un’occasione divertente per esplorare l’universo di Asterix e Obelix in una nuova avventura interattiva.