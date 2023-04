L’Appuntamento – Recensione del Film di Teona Strugar Mitevska

L’Appuntamento: presentato alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, arriva in sala grazie a Teodora Film, una pellicola intensa ed emotiva che tenta di rielaborare cinematograficamente il lutto della guerra fratricida che ha sconvolto la yugoslavia solo pochi decenni fa.

Asja (Jelena Kordic) è una quarantenne di Sarajevo che ha deciso di partecipare ad una serata per single nella quale spera di capire se Zoran (Adnan Omerovic), l’uomo che ha conosciuto online, sia un suo possibile partner.

La serata si prospetta di difficile di quello che si aspettava, il suo compagno di speed-date infatti si dimostra da subito ombroso, scostante e piuttosto criptico nelle risposte. Ben presto Asja si renderà conto che non si sono conosciuti per caso e che Zoran ha un terribile segreto da confessarle.

Cosa Funzione ne L’Appuntamento

Un doppio piano narrativo caratterizza questa bella pellicola scritta e diretta da Teona Strugar Mitevska, già apprezzata per l’ambizioso Dio è donna e si chiama Petrunya. Da un lato il deflagrante aspetto storico la cui intensità emotiva è ancora troppo bruciante per coloro che hanno visto i propri fratelli e vicini di casa spararsi l’uno contro l’altro, dall’altro quello di una quotidianità caratterizzata da quella banalità della routine giornaliera fatta di piccolezze e pettegolezzi.

Un doppio binario che ci ricorda che pur dopo tragedie più atroci si può e si deve andare avanti con la vita ma anche che la pacifica banalità del presente può essere sconvolta in un attimo. Consapevolezze che ci derivano anche dalle cronache quotidiane caratterizzate dai venti di guerra di una Europa che sembra essersi arresa nel concludere il suo può lungo periodo di pace recente.

L’Appuntamento è una pellicola intensa e contemporanea che si interroga sulla possibilità di una pacificazione fra coloro che si sono combattuti fino a poco tempo prima ma che non può non vedere nella riconciliazione l’unica strada possibile, nella consapevolezza che spesso si è contemporaneamente sia vittime che carnefici.

Perché non guardare L’Appuntamento

Si conferma il talento della giovane regista macedone, oramai non più una promessa ma una certezza, capace nuovamente di intercettare le ferite brucianti di quei paesi dell’Est che da diversi decenni a questa parte sono portatori dei più dolorosi elementi di tensione politica, culturale e sociale in una Europa che fatica ancora a trovare la sua identità comunitaria. Una riflessione di ampio respiro sicuramente non adeguata a chi è in cerca del solo intrattenimento in sala.

L’Appuntamento è in uscita nelle sale italiane il 6 Aprile 2023 grazie a Teodora Film.

Regia: Teona Strugar Mitevska Con: Jelena Kordic, Adnan Omerovic, Labina Mitevska, Ana Kostovska, Ksenija Marinkovic, Izudin Bajrovic, Irma Alimanovic, Vedrana Bozinovic, Nikolina Kujaca, Mona Muratovic Anno: 2022 Durata: 95 min. Paese: Danimarca, Belgio, Slovenia, Croazia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia Distribuzione: Teodora Film