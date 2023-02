Anton Cechov – Recensione del film di René Féret

Anton Cechov: in sala postumo e a distanza di 8 anni questo film biografico sullo scrittore medico russo. In sala grazie a Wanted cinema.

L’intera famiglia Cechov è sostenuta da Anton, medico che per integrare il suo reddito, scrive storie per giornali e riviste. Quando Grigorovitch (Philippe Nahon) e Souvoirine (Jacques Bonnaffe), due tra gli scrittori e gli editori più famosi della Russia, si fermano a casa sua, si accorgono dell’impressionante talento di Anton.

Questo incontro apre le porte del successo a Čechov, che arriva perfino a conquistare l’ammirazione di Tolstoj. Ma quando suo fratello muore di tubercolosi, l’uomo pieno di rimorsi, decide di fuggire dalla notorietà per scrivere della società depravata in cui vive. Il suo viaggio ispirerà alcune delle sue opere più brillanti e famose.

Cosa funziona in Anton Cechov

Il film del 2015, ultima opera del suo regista René Féret deceduto pochi mesi dopo l’uscita in sala in Francia, ha come pregio di essere molto chiaro in quello che sta descrivendo: la vita quasi banale di un genio.

Anton Cechov è un grande indagatore dell’umanità e il film lo testimonia mettendo in parallelo le parole da lui scritte con quello che da lui viene vissuto. La passione per l’umanità si appaia però a una vita priva di passioni: Cechov è impermeabile all’amore, anche se ha diverse amanti e i suoi gesti di passione vengono più raccontati che vissuti.

Perchè non vedere Anton Cechov

La chiave di volta del film ci viene data a tre quarti della visione: Cechov durante le prove de Il gabbiano dice ai suoi attori: “I miei personaggi vivono nella noia, dovete dare questo allo spettatore“, il film di Féret sembra perseguire lo stesso scopo.

La vita di Cechov è priva di sbalzi e passioni, che sembrano tutte avvenire attorno a lui, non dentro la sua storia. Così avviene che l’apparizione del personaggio di Lev Tolstoji sia una ventata di avventura in un film che altrimenti non avrebbe altri guizzi, e neppure il colpo di pistola che stupisce lo spettatore, come promette Cechov ai suoi attori.

Il film è in sala dal 12 gennaio distribuito da Wanted Cinema.

Regia; René Féret Con: Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Lisa Féret, Alexandre Zeff Anno: 2015 Durata: 96 min. Paese: Francia Distribuzione: Wanted cinema