What Do We See When We Look At The Sky? – Recensione del film di Alexandre Koberidze

What Do We See When We Look At The Sky?: MUBI porta sulla sua piattaforma streaming la poetica seconda opera di Alexandre Koberidze.

Nella città georgiana di Kutaisi, la farmacista Lisa (Ani Karseladze) e del calciatore Giorgi (Giorgi Bochorishvili), si incontrano e si innamorano purtroppo però la felicità dura poco. Improvvisamente i due infatti non riescono più a riconoscersi.

Il gara alla 71esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, la pellicola del regista georgiano è una opera poetica e sfidante allo stesso tempo.

Un invito a guardare con gli occhi del regista e allo stesso tempo ad interrogarsi su cosa vede veramente il nostro sguardo, continuamente sollecitato nella bulimica offerta visiva contemporanea.

Un pellicola lontana dalla grammatica cinematografica contemporanea che porta inevitabilmente a riflettere lo spettatore su quali siano le esperienze più significative della esistenza umana.

Se infatti l’abbondanza e la quantità visiva, oltre che sonora olfattiva e gustativa, che contraddistinguono la nostra contemporaneità sembrano averci convinto della loro essenzialità non è forse vero che le esperienze più significative delle nostre esistenze sono avvenute in quei luoghi nei quali sembrava non accadere nulla? E quando si osservano situazioni apparentemente statiche siamo veramente convinti che non stia accadendo nulla? O sta forse accadendo tutto?

Cosa funziona in What Do We See When We Look At The Sky?

Il racconto di una storia d’amore che non ti aspetti, avvolta dalla magia che solo uno sguardo che ha saputo mantenere un immaginario poetico sarà in grado di cogliere ed apprezzare.

Perché non guardare What Do We See When We Look At The Sky?

Ricco di suggestioni visive e di amore per i dettagli il film è adatto agli amanti del cinema autoriale contemplativo, che a tratti richiama le atmosfere cinematografiche autoriali nipponiche, assolutamente sconsigliata per coloro che sono in cerca di ritmi sostenuti e intrattenimento classico.

What Do We See When We Look At The Sky? è disponibile in escusiva su MUBI dal 7 Gennaio.

Regia: Alexandre Koberidze Con: Ani Karseladze, Giorgi Bochorishvili, Vakhtang Fanchulidze Anno: 2021 Durata: 150 min. Paese: Germania, Georgia Distribuzione: MUBI