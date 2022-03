Welcome Venice di Andrea Segre ora in DVD

Lucky Red e Koch Media sono fiere di annunciare che Welcome Venice, l’ultimo film di Andrea Segre presentato a Venezia 78 con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Ottavia Piccolo e Roberto Citran, è disponibile ora in DVD.

Due fratelli, Venezia, un racconto corale di come sta cambiando il nostro mondo. Welcome Venice è il nuovo film di Andrea Segre regista di Io sono Li (Premio Lux del Parlamento Europeo) La Prima Neve (Gran Prix del Festival di Annecy) e L’Ordine delle Cose (Premio Tonino Guerra miglior soggetto), tutti presentanti negli scorsi anni alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Andrea Segre torna a raccontare Venezia e le sue contraddizioni in questa pellicola che ha come protagonisti Pietro (Paolo Pierobon) e Alvise (Andrea Pennacchi), due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l’isola più popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi.

Pietro nonostante fatiche e solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici della laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale di come sta cambiando il nostro mondo.

Contenuti Extra