War – La guerra desiderata – Edoardo Leo e Miriam Leone in trincea per Zanasi-Recensione

War – La guerra desiderata: Presentato alla Festa del Cinema di Roma, ora è in uscita in sala dal 10 novembre. Un film preveggente che testimonia l’assurdità della guerra.

In War – La guerra desiderata, Tom (Edoardo Leo), laureato in lingue romanze, alleva vongole. Lea (Miriam Leone), la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all’Asl. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando l’impensabile, una guerra nel cuore dell’Europa. Per quanto incredibile, soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare.

Cosa funziona in War – La guerra desiderata

Il film si apre con un disclaimer: Il film è stato pensato nel 2019 e, durante il montaggio, nella primavera 2022, la Russia invade l’Ucraina, riportando la guerra in Europa dopo 70 anni. In mezzo una pandemia, che ha permesso la realizzazione di alcune scene impressionanti di Roma deserta.

Il film di Gianni Zanasi non ha anticipato il presente, come dice lo stesso regista, ha solo letto i segnali di quello che sarebbe diventato il presente: delle tensioni, dei sentimenti repressi e delle rabbie che sono anche testimoniate dai recenti risultati elettorali. “Andrà tutto bene” ma probabilmente non ne usciremo migliori.

I personaggi sono tutti al limite della crisi personale, e la crisi serve per far prendere posizione. Serve anche ad affrontare un capitano Kurtz in una spa extralusso piuttosto che nelle paludi del Vietnam, anche questo, altro segnale dei tempi.

Perché non guardare War – La guerra desiderata

La pecca del film è forse nel non osare e affondare del tutto nel non-sense, così come accadeva nelle commedie balcaniche del dopo 1994. L’assurdità della guerra è descritta, ma sembra sempre essere a una certa distanza.

E’ apprezzabile l’uso funzionale degli effetti visivi, in un film in cui non sono scontati.

War – La guerra desiderata è in uscita il 10 novembre distribuito da Vision Distribution

Regia: Gianni Zanasi Con: Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli Anno: 2022 Durata: 115 min. Paese: Italia Distribuzione: Vision Distribution