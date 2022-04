L’uomo che uccise Liberty Valance – A maggio in 4K con tanti extra!

L’uomo che uccise Liberty Valance: James Stewart e John Wayne sono i protagonisti dell’acclamato western del regista John Ford, che celebra il 60° anniversario in 4K Ultra HD. Disponibile dal 19 maggio in un’edizione 3 dischi ricca di contenuti extra ma senza sottotitoli in italiano.

Considerato uno dei più grandi western della storia del cinema, L’UOMO CHE UCCISE LIBERTY VALANCE arriva per la prima volta in 4K Ultra HD con High Dynamic Range (HDR) dal 19 maggio 2022.

Il regista quattro volte premio Oscar John Ford, alla fine della sua leggendaria carriera, ha riunito un cast straordinario per quello che è considerato da molti critici il western per eccellenza. Con James Stewart e John Wayne (insieme per la prima volta), oltre a Vera Miles, Lee Marvin, John Carradine e Lee Van Cleef, L’UOMO CHE UCCISE LIBERTY VALANCE racconta l’avvincente storia di un senatore (Stewart), il suo vecchio amico (Wayne ) e uno spregevole fuorilegge chiamato Liberty Valance (Marvin).

L’UOMO CHE UCCISE LIBERTY VALANCE è stato selezionato dalla Library of Congress nel 2007 per essere conservato nel National Film Registry degli Stati Uniti in quanto “culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo”. Adattato da un racconto di Dorothy M. Johnson, la sceneggiatura di James Warner Bellah e Willis Goldbeck ci ha regalato la celebre frase “Qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda”.

Oltre al film meticolosamente rimasterizzato per il suo 60° anniversario in uno straordinario formato 4K Ultra HD con traccia italiana , questa nuova edizione de L’UOMO CHE UCCISE LIBERTY VALANCE include il film rimasterizzato in Blu-ray* e l’edizione Blu-ray del 2012. Il Blu-ray rimasterizzato include i seguenti contenuti bonus**:

· Focus sul regista – Leonard Maltin su L’uomo che uccise Liberty Valance

Commento del regista Peter Bogdanovich con registrazioni d’archivio di John Ford e James Stewart

Peter Bogdanovich con registrazioni d’archivio di John Ford e James Stewart Commento di scene selezionate con introduzione di Dan Ford, con registrazioni d’archivio di John Ford, James Stewart e Lee Marvin

con introduzione di Dan Ford, con registrazioni d’archivio di John Ford, James Stewart e Lee Marvin La grandezza delle leggende, l’anima del mito

Trailer cinematografico originale

* Nel Blu-ray rimasterizzato non è disponibile la lingua italiana.

** I contenuti extra sono disponibili solo in lingua originale senza sottotitoli italiani.