Una Vita in Fuga – Ora in DVD e Bluray

Il nuovo film diretto e interpretato da Sean Penn, tratto dal libro autobiografico di Jennifer Vogel

Dopo il successo nelle sale italiane, Lucky Red e Koch Media sono liete di annunciare che UNA VITA IN FUGA, l’ultimo film diretto e interpretato da Sean Penn, è ora disponibile in DVD e Blu-Ray.Tratto da una struggente storia vera piena di umorismo, UNA VITA IN FUGA ripercorre la vita di Jennifer Vogel nell’arco di vent’anni mentre si affaccia nell’età adulta affrontando il rapporto contrastato con l’amato padre, il truffatore John Vogel.



La vita della giovane Jennifer nelle idilliache praterie del Minnesota viene stravolta quando John diventa sempre più irrequieto e decide di abbandonare la famiglia. La madre Patty cerca di sbarcare il lunario per mantenere Jennifer e il fratello Nick, ma affonda nella disperazione e nell’alcolismo quando i figli la lasciano per trascorrere un’eccitante estate piena di avventure sul lago insieme al padre. Quando i suoi loschi traffici raggiungono un livello di guardia, John rispedisce i figli dalla madre, scomparendo nuovamente dalla vita di Jennifer.

Il due volte premio Oscar Sean Penn dirige e interpreta UNA VITA IN FUGA accanto alla figlia Dylan Penn per raccontare la storia del reale rapporto padre-figlia da cui il film prende spunto. Adattata dal libro Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life di Jennifer Vogel, la sceneggiatura è firmata dal drammaturgo premiato con il Tony Award Jez Butterworth e da John Henry Butterworth. Completano il cast il candidato all’Academy Award Josh Brolin, il due volte vincitore del Tony Award Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, Hopper Jack Penn e Katheryn Winnick, oltre alla seguitissima artista musicale Jadyn Rylee nel suo primo ruolo di attrice.

Parlando di cosa lo ha attratto nel materiale originale e nella sceneggiatura, Penn spiega, “Il memoir stesso era talmente ricco nel suo candore e nel contenuto della sua prosa che se ne sarebbero potuti ricavare sei film. Ma Jez Butterworth e John-Henry Butterworth sono stati bravissimi nel distillare il suo spirito e trasferirlo dal libro alla sceneggiatura e trovo estremamente commoventi queste storie di rapporti famigliari.”

A Penn si è presentata l’occasione unica di recitare al fianco di sua figlia Dylan, nel ritratto dell’autentico duo padre-figlia di John e Jennifer Vogel. Il cast comprende un altro componente della famiglia Penn, Hopper Jack, figlio di Sean e fratello di Dylan, ingaggiato per interpretare un altro componente famigliare nei panni di Nick Vogel.

Lavorando con i suoi figli, Sean Penn ha provato una grande ammirazione e dichiara: “Dylan è una macchina della verità che ha impressionato tutti noi fin dal primo giorno. Lavorare con lei mi ha dato la mia dose giornaliera di orgoglio. È stato davvero appassionante. Hopper è uno di quegli attori…che ti basta puntargli addosso la macchina da presa e la macchina si innamora di lui. Ha una presenza molto tenera.”

Seattle Surf & Republic Records hanno pubblicato la colonna sonora originale del film composta da 13 tracce. La colonna sonora comprende canzoni di Cat Power, che ha collaborato in tre brani originali e in una cover, Glen Hansard, Eddie Vedder e il primo singolo estratto, “My Father’s Daughter” di Olivia Vedder. In totale, Vedder e Hansard hanno lavorato a otto nuove tracce.

UNA VITA IN FUGA è la seconda collaborazione cinematografica di Vedder con Penn, la prima è stata “Into the Wild” del 2007 per la quale Vedder ha vinto un Golden Globe come migliore canzone per un film.

Sinossi

Ispirato alla storia vera del più noto falsario della storia americana. Sean Penn è John Vogel, un padre anticonformista, emozionante e straordinario che insegna a sua figlia Jennifer a vivere una vita di rischio e avventura. È esaltante per una bambina. Crescendo, la realtà inizia a divorare l’immagine del suo eroe. Le sue storie inverosimili non tornano più, ma le conseguenze sconsiderate sì. Jennifer costruisce una vita tutta sua, lontana dalla sua infanzia instabile. Ma mentre i piani folli di John continuano ad intensificarsi, non può fare a meno di essere attratta da suo padre e dalla sua avventura più devastante.