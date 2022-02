Un Tranquillo posto di Campagna per la prima volta in Bluray

Fino al 15 marzo è possibile partecipare alla campagna di crowdfunding START UP per pubblicare per la prima volta in Blu Ray da master HD UN TRANQUILLO POSTO DI CAMPAGNA, il film di Elio Petri con la travolgente coppia formata da Franco Nero e Vanessa Redgrave, titolo della prestigiosa library Grimaldi Film.

CG Entertainment propone un’edizione limitata e numerata che sarà accompagnata nei contenuti speciali da un’intervista esclusiva e inedita a Franco Nero, montata insieme ad una serie di foto di scena realizzate da Claudio Patriarca (per gentile concessione di Paola Pegoraro Petri, Museo del Cinema di Torino ed Elettra Ferraù – Centro studi di cultura promozione e diffusione del cinema Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi.)

COME PARTECIPARE

Solo al raggiungimento di 300 pre-acquisti effettuati entro il 15 marzo da questo link https://www.cgentertainment.it/film-dvd/un-tranquillo-posto-di-campagna/f60259/

UN TRANQUILLO POSTO DI CAMPAGNA sarà pubblicato in Limited Edition Numerata Blu-Ray, con il nome dei partecipanti al crowdfunding stampato all’interno del cofanetto.

L’EDIZIONE CONTERRA’:

Blu-ray da nuovo Master HD; Slipcase di cartone con nuovo artwork; Artwork alternativo per l’Amaray interno; Numerazione della copia limitata ai primi 500 PZ; Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione (500 COPIE); Intervista esclusiva e inedita a Franco Nero.

Questa edizione non sarà disponibile altrove.

IL FILM

Premiato al Festival di Berlino con l’Orso d’Argento nel 1968 UN TRANQUILLO POSTO DI CAMPAGNA è in parte ispirato al racconto “The Beckoning Fair One” di George Oliver Onions. Il film segnò l’inizio della collaborazione tra Petri e il maestro Ennio Morricone, con brani affidati anche al gruppo Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza di cui lo stesso Morricone faceva parte. Tutti i quadri realizzati dal pittore in crisi Luciano Ferri/Franco Nero sono stati dipinti improvvisando sul set da Jim Dine, autore CULT della pop art americana allora pressoché sconosciuto, ma molto amato da Petri.

Leonardo Ferri (Franco Nero), pittore di successo, ha perso l’ispirazione. Per ritrovare la sua vena creativa convince Flavia (Vanessa Redgrave), sua amante ed agente, ad affittare un’antica villa veneta immersa nella natura. In una delle pareti dell’abitazione Leonardo scopre il ritratto di una giovane donna, oramai sbiadito dal tempo. Gradualmente comincia a ritrovare l’ispirazione, ma diventa sempre più ossessionato dalla storia della ragazza del ritratto, una contessa che abitava nella villa con la madre, uccisa misteriosamente durante la seconda guerra mondiale. Intanto, strani fenomeni iniziano a verificarsi, soprattutto in presenza di Flavia…

Regia: Elio Petri. Con Franco Nero, Vanessa Redgrave, Georges Géret, Gabriella Grimaldi, Madeleine Damien, Rita Calderoni, Renato Menegatto, David Mansell, John Francis Lane, Valerio Ruggeri.

GLI SPETTATORI E IL RECUPERO DEL CINEMA DI PETRI

Di Elio Petri gli startupper hanno già reso possibile la pubblicazione in Blu Ray di La classe operaia va in paradiso e La decima vittima. Un tranquillo posto di campagna è il terzo progetto che vede protagonisti gli spettatori di un prestigioso percorso editoriale di recupero di una delle filmografie più importanti della storia del cinema italiano e internazionale.