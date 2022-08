Un’ombra sulla verità – Il dramma contemporaneo del negazionismo – Recensione

Un’ombra sulla verità: Philippe Le Guay porta sul grande schermo il dramma contemporaneo del negazionismo, tratto da una sconvolgente storia vera.

Simon (Jérémie Renier) ed Hélène (Bérénice Bejo)sono due sposi felicie che vivono a Parigi con la loro figlia adolescente Justine (Victoria Eber) che decidono di vendere una cantina nel palazzo in cui vivono per poter ristrutturare la cucina.

Conclusa la vendita si rendono conto che l’uomo a cui è stata venduta si è trasferito a vivere nella cantina stessa. Allarmato Simon inizia a indagare sul nuovo proprietario e si rende presto conto con orrore che l’uomo è un noto negazionista e che passa le sue giornate a minimizzare la Shoah su internet e a perseguitare coloro che non la pensano come lui.

La terrificante scoperta farà inesorabilmente scivolare la coppia in un incubo.

Cosa funziona in Un’ombra sulla verità

La pellicola del regista francese è una disamina minuziosa e accurata di dell’insidioso potere del negazionismo, sbandierato e difeso appellandosi alla libertà di espressione, che nell’era di internet ha a disposizione una portentosa cassa di risonanza. Una diffusione di massa che consente di trovare terreno fertile nelle pieghe del risentimento e del disagio sociale in un’opera costante di demolizione delle tesi ufficiali e delle fonti storiche.

Una opera che condanna senza appello il subdolo veleno della menzogna ma che instilla nello spettatore continuamente anche la consapevolezza della eccessiva passività con cui ciascuno di noi accetta tutto ciò che proviene dai mass media. Una passività che non consente alle nostre società di sviluppare i necessari anticorpi culturali in grado di respingere la diffusione di tesi razziste o pregiudiziali basate nella maggioranza dei casi sul nulla.

Philippe Le Guay nel suo riuscito film non si risparmia neppure nel dissacrare il facile buonismo delle classi borghesi che si gretola velocemente come neve al sole non appena vengono intaccati i propri interessi personali. Strada che conduce velocimente l’intera famiglia dall’autocompicimento alla violenza.

Perché non guardare Un’ombra sulla verità

Spietato nella sua analisi delle società occidentali drogate di autoreferenzialità, Un’ombra sulla verità è una pellicola terribilmente attuale, totalmente inadatta a coloro che sentono di avere la verità in tasca e non amano mettersi in discussione.

Un’ombra sulla verità è in uscita nelle sale italiane il 31 Agosto 2022 con Bim Distribuzione.

Regia: Philippe Le Guay Con: François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, Jonathan Zaccaï, Denise Chalem, Patrick Descamps, Sharif Andoura, François-Eric Gendron, Laëtitia Eïdo, Martine Chevallier, Patrick d’Assumçao, Candice Bouchet, Jean-Claude Frissung, Nicole Gueden, Rémy Roubakha, Jack Claudany, Laurie Bordesoules, Zakariya Gouram Anno: 2021 Durata: 114 min. Paese: Francia Distribuzione: Bim Distribuzione