Un Biglietto in Due – In arrivo in 4K Ultra HD

Scritta e diretta dall’incomparabile John Hughes, la celebre commedia UN BIGLIETTO IN DUE (PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES) arriva in Italia per la prima volta in assoluto in 4K Ultra HD il 15 Dicembre 2022 grazie a Plaion Pictures e Paramount Home Entertainment.

Pubblicato originariamente il 25 novembre 1987, UN BIGLIETTO IN DUE (PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES), celebra quest’anno il suo 35° anniversario. Interpretato dai grandi della commedia, Steve Martin e John Candy, lo strepitoso film è diventato un amato classico delle festività americane e non solo.

Recentemente rimasterizzato in 4K Ultra HD con Dolby Vision™ e HDR-10, il film è nella sua forma migliore di sempre. Questa edizione offre, inoltre, un Blu-ray Disc™* contenente oltre un’ora di girato mai visto prima e scene estese, con audio e sottotitoli solo in inglese, che sono state recentemente scoperte negli archivi dello scrittore, produttore e regista John Hughes. Il filmato appena ritrovato offre uno sguardo unico sul processo di realizzazione, montaggio e presenta momenti davvero esilaranti tra Steve Martin e John Candy.

Il disco 4K Ultra HD include il film e i seguenti contenti bonus:

Il bello è come ci si arriva: la storia di Un biglietto in due

• John Hughes: la vita va di fretta

• John Hughes per adulti

• Un omaggio a John Candy

*BD Bonus: Scene eliminate ed estese (solo audio e sottotitoli in lingua originale)

Sinossi

Neal Page è un pubblicitario che vuole solo volare a Chicago per passare la Festa del Ringraziamento a casa con la sua famiglia. Ma tutti i suoi progetti finiscono in disgrazia. Una disgrazia di nome Del Griffith: un petulante quanto amabile venditore, che accompagna Neal in giro per il Paese, in un folle gioco dell’oca che lo terrà lontano dal suo tacchino al forno.