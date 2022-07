Tutte le novità di Luglio distribuite da Mustang Entertainment

Tutte le Novità in DVD e Bluray distribuite a Luglio da Mustang Entertainment

Novità

DAL 5 LUGLIO

CORRO DA TE (in Dvd ed. CG/Vision), la commedia campione al box office, dal regista di Come un gatto in tangenziale, Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Remake del francese “Tutti in piedi”.

Sulla scia di rom-com classiche come Quattro matrimoni e un funerale o Manhattan, Edoardo Leo dirige e interpreta una commedia romantica contemporanea, ambientata nella capitale: LASCIARSI UN GIORNO A ROMA (in Dvd ed. CG/Vision): ogni storia d’amore, o la sua fine, è unica. A Roma, di più.

DAL 19 LUGLIO

Una madre, un figlio e la forza di un sogno. Il calcio diventa metafora della vita in MANCINO NATURALE il film di Salvatore Allocca con Claudia Gerini e Francesco Colella (in Dvd ed. CG/Adler). XIX Edizione di Alice Nella Città, Festa del cinema di Roma 2021

L’acclamato nuovo film di Bonifacio Angius, IL GIGANTE (in Dvd ed. CG/Minerva): un film di fantasmi, di perdenti, che cercano di andare avanti con leggerezza. Film della critica SNCCI. Locarno Film Festival: Official Selection

Nuove Edizioni e Riscoperte

DAL 5 LUGLIO

La più grande sorpresa cinematografica degli ultimi anni arriva finalmente in BLU RAY ZOMBIE CONTRO ZOMBIE di Ueda Shinichiro (ed. CG/Tucker): la migliore zombie comedy dai tempi del mitico “L’alba dei morti dementi”. Da questo film è stato tratto il remake “Final Cut” film di apertura al Festival di Cannes 2022. L’edizione contiene il film spin off “ONE CUT OF THE DEAD IN HOLLYWOOD”.

Nuova edizione da master HD con audio stereo PCM per BANANA REPUBLIC, il film sulla storica tournée del ’79 di Lucio Dalla e Francesco De Gregori (in Dvd ed. Mustang/RTI).

ACTHUNG! BANDITI! il folgorante esordio del maestro Lizzani (in Dvd ed. Mustang/Medusa).

DAL 19 LUGLIO

UNA DONNA DI NOTTE: il cult horror diretto da Nello Rossati PER LA PRIMA VOLTA IN DVD (ed. Mustang/RTI) nella versione VM14 e nella versione integrale VM18.

PER LA PRIMA VOLTA IN DVD (ed. Mustang/RTI) il cult musicale con Maurizio (ex-New Dada e Krisma) e con Lino Banfi e Loredana Bertè QUELLI BELLI… SIAMO NOI.

NUOVA VERSIONE RESTAURATA di IL BUIO NELLA MENTE (in Dvd ed. CG/Raro Video), il giallo d’autore che valse ad Isabelle Huppert il premio come migliore interprete al Festival di Venezia e ai César.

In edizione a 2 DVD e in BLU RAY SPY GAME (ed. Mustang/Medusa) il thriller con Robert Redford e Brad Pitt, dal regista di cult come “Top Gun” e “Una vita al massimo”, Tony Scott.

USCITE 5 LUGLIO:

novita’ CG/Vision Corro da te Riccardo Milani in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/corro-da-te/f60291/ novita’ CG/Vision Lasciarsi un giorno a Roma Edoardo Leo in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/lasciarsi-un-giorno-a-roma/f60290/ riscoperte CG/Tucker/Far East Film Zombie contro Zombie +

One Cut of the Dead in Hollywood Ueda Shinichiro in Blu Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/zombie-vs-zombie-one-cut-of-the-dead/f22057/ riscoperte CG/Adler American Ultra Nima Nourizadeh in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/american-ultra/f60298/ riscoperte Mustang/RTI Banana Republic Ottavio Fabbri in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/banana-republic/f23339/ riscoperte Mustang/Medusa La Romana Luigi Zampa in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-romana/f23341/ riscoperte Mustang/Medusa Achtung! Banditi! Carlo Lizzani in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/achtung-banditi/f23342/ riscoperte CG/Surf Film Lo specchio a due facce André Cayatte in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/lo-specchio-a-due-facce/f5318/ riscoperte Mustang/Medusa La montagna del dio cannibale Sergio Martino in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-montagna-del-dio-cannibale/f23340/ riscoperte Mustang/Medusa Sapore di te Carlo Vanzina in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/sapore-di-te/f23252/

USCITE 19 LUGLIO: