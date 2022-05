Tutankhamon. L’ultima mostra – Recensione del documentario con la voce di Manuel Agnelli

Tutankhamon. L’ultima mostra: grazie a Nexo Digital e a Laboratoriorosso nelle sale il documentario celebrativo della mostra “KING TUT. Treasures of the Golden Pharaoh” che ha portato i 150 reperti del sepolcro di Tutankhamon in giro per il mondo in occasione delle celebrazioni del centenario dalla sua scoperta.

Nel 1922 quando l’archeologo Howard Carter scopre quasi per caso nella valle di Re la camera sepolcrale del faraone Tutankhamon, morto oltre tremila anni prima, non è immediatamente consapevole che quella scoperta si sarebbe trasformata un immenso fenomeno culturale mondiale.

Esplorando tuttavia il piccolo sepolcro di fronte alla numerosità e la straordinaria bellezza degli oggetti che la stessa contiene non può non rendersi conto che la scoperta sarebbe diventata velocemente leggenda.

Una leggenda coadiuvata anche dalla diffusione della stampa che proprio in quel periodo sta diventando un mezzo di comunicazione di massa e che avrebbe anche contribuito alla diffusione della notizia di questa straordinaria scoperta e della diceria sulla maledizione che accompagnerebbe la profanazione della tomba del faraone bambino.

Il documentario diretto da Ernesto Pagano, con la la voce narrante di Manuel Agnelli grande estimatore della cultura egizia, regala la rarissima opportunità di visionare da vicino gli straordinari reperti del tesoro di Tutankhamon ritratti in alta definizione dal fotografo vitebese Sandro Vannini, visto che successivamente allo stop della mostra dovuto alla pandemia il governo egiziano ha dichiarato patrimonio inamovibile dalla sua sede del Cairo.

Una visione affascinante sia per la straordinaria bellezza dei reperti ma anche per il fascino che continua a circondare la leggenda di questo faraone morto giovanissimo, elevato presto alla posizione di Semidio, la cui figura leggendaria ne ha fatto uno straordinario ambasciatore emblema della cultura egizia nel mondo.

Tutankhamon. L’ultima mostra è in uscita nelle sale italiane, grazie a Nexo Digital e con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies.it, per un evento speciale il 9, 10 e 11 Maggio 2022.

Regia: Ernesto Pagano Con: Manuel Agnelli Anno: 2022 Durata: 80 min. Paese: Italia Distribuzione: Nexo Digital