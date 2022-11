Top Gun SuperFan Edition – Una super edizione da collezione

Top Gun Superfan Edition: Non perderti il cofanetto completo realizzato appositamente per i fan del franchise, con i due film della saga in 4K UHD e Blu-ray, tanti extra e numerosi gadget

l film numero 1 del 2022, con oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale, e la pietra miliare della cultura pop che ha contribuito a definire una generazione, si uniscono in un unico e imperdibile cofanetto: Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures sono felici di annunciare che la TOP GUN Superfan Edition, una pregiata confezione dedicata alla saga di Top Gun che include le Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray di Top Gun e Top Gun: Maverick, sarà disponibile dal 5 dicembre 2022.

Il cofanetto TOP GUN Superfan Edition include numerosi gadget imperdibili per i veri appassionati del franchise con protagonista Tom Cruise (piastrina militare, magneti, un portachiavi in pelle, sottobicchieri, set di card con le foto di scena), ed è già possibile effettuare il pre-order sullo store FanFactory.shop tramite il seguente link.

Per celebrare il lancio di TOP GUN: MAVERICK, quattro temerari influencer e giornalisti hanno voluto emulare le gesta del tenente Pete ‘Maverick’ Mitchell e dei suoi allievi. Per questo sono stati invitati a VOLANDIA – Parco e Museo del Volo, dove hanno vissuto l’ebrezza del volo. O almeno ci hanno provato!

TOP GUN Sinossi

Due giovani amici, Pete Maverick Mitchell e Nick Goose Bradshaw, riescono ad essere ammessi alla scuola di caccia da combattimento della Marina USA, di istanza a Miramar (California). La scuola seleziona con severità assoluta gli allievi: chi arriva alla fine deve essere il meglio del meglio per preparazione, disciplina, senso del dovere. Succede che Maverick faccia fatica ad adattarsi a queste regole, dal momento che quando è in volo troppo spesso si lascia andare ad iniziative a sorpresa, fortemente sgradite al comandate della scuola. Neanche il rapporto 50 con Charlie, la bionda istruttrice, riesce a calmare Maverick, il quale coinvolge nelle sue scorribande l’amico Goose, che finirà col perdere la vita in un incidente. Maverick, sconvolto, cade in una crisi depressiva, nella quale si agita anche il ricordo del padre, a sua volta pilota, morto in una missione in modo misterioso. A risollevare il giovane arriva finalmente l’autentico battesimo dell’aria: un allarme, una sfida con arerei nemici, la vittoria. Maverick recupera fiducia e anche l’amore.

TOP GUN Contenuti extra

L’eredità di Top Gun

A ore sei – Trent’anni di Top Gun

Zona pericolo: La nascita di Top Gun

Storyboard multi-angolo

Il meglio del meglio: viaggio nella vera Top Gun

Videoclip Musicali

Dietro le quinte

Corso di sopravvivenza

Interviste a Tom Cruise

Commento audio dei produttori e di esperti della marina militare

TOP GUN: MAVERICK Sinossi

Dopo più di trent’anni di servizio il Tenente Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’Accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick “Goose” Bradshaw. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

L’edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di TOP GUN: MAVERICK porterà i fan dietro le quinte del grande successo globale grazie a numerosi contenuti extra ricchi di azione. Assisti all’intenso programma di addestramento al volo del cast, scopri come i filmmaker hanno catturato le sequenze aeree più spettacolari di sempre e sono stati superati i limiti di velocità Mach-10 con un velivolo sperimentale appositamente progettato per il film. Inoltre nei contenuti bonus, Tom Cruise condivide la sua passione per l’Aviazione mentre pilota il suo aereo e racconta la sua incredibile carriera al 75° Festival di Cannes. Infine, goditi due video musicali di Lady Gaga e degli OneRepublic. Il disco 4K Ultra HD vanta qualità video Dolby Vision™ High Dynamic Range (HDR), che offre maggiore luminosità e contrasto, oltre a una gamma più completa di colori intensi.*

TOP GUN: MAVERICK – Contenuti extra Edizione4K Ultra HD

Cleared For Take Off – Assisti al più intenso programma di addestramento cinematografico, mentre il cast si prepara per le riprese sfidando la forza di gravità con un aereo da combattimento.

Breaking New Ground – Filming Top Gun: Maverick – Preparati a prendere il volo dietro le quinte con il cast e la troupe di Top Gun: Maverick in un viaggio per catturare le sequenze aeree più spettacolari di sempre!

A Love Letter To Aviation – Tom Cruise condivide la sua passione per l’Aviazione pilotando il suo aereo, un P-51 Mustang della Seconda Guerra Mondiale, l’aereo Top Gun di quell’epoca.

Forging The Darkstar – Spingendosi oltre i limiti di Mach-10, il futuro dell’aviazione viene svelato attraverso un impressionante velivolo sperimentale appositamente progettato per il film.

Masterclass with Tom Cruise – Cannes Film Festival – Tom Cruise parla della sua incredibile carriera in occasione del 75° Festival di Cannes.





– Tom Cruise parla della sua incredibile carriera in occasione del 75° Festival di Cannes. “Hold My Hand” – Lady Gaga Music Video – Guarda il video musicale di Lady Gaga, performance di punta della colonna sonora di Top Gun: Maverick.

“I Ain’t Worried” – OneRepublic Music Video – Guarda il video musicale della nuova canzone originale degli OneRepublic.



TOP GUN: MAVERICK è già disponibile in DVD, Blu-ray, 4K UHD + Blu-ray e Steelbook 4K UHD + Blu-ray, insieme al cofanetto TOPGUN – 2 FILM COLLECTION in edizione 4K UHD + Blu-ray e DVD.