Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – Disponibile Update

La prima patch include aggiornamenti al gameplay online, nuove guide strategiche e molto altro!

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi l’arrivo del primo major update per Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. La prima patch apporta numerose modifiche pensate per rendere più avvincente il gameplay dei 13 classici titoli TMNT! Le tanto richieste migliorie alle modalità online sono state incluse in questa patch, tra cui il multiplayer online per Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo). L’online per Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES) arriverà con i prossimi update.

Inoltre, sono stati aggiunti nuovi suggerimenti e trucchi alle guide strategiche per aiutare i giocatori a ottenere il cercato vantaggio competitivo nei titoli Tournament Fighter; il Maestro Splinter sarà orgoglioso di voi! Aggiunti, infine, mappatura personalizzata dei pulsanti, nuovi filtri per tutti i giochi GameBoy e altre migliorie quality-of-life.

Patch note completa:

Nuove aggiunte:

Icona del menu Home modificata con box art (Switch).

Supporto a controller arcade PS4 e joystick PS4 joystick (PS5).

Supporto a Xbox arcade stick e joystick Xbox (XB1/XSX).

Quando si crea una lobby online, il giocatore può ora impostare le dimensioni della lobby per i due titoli arcade. L’host può limitare la dimensione a 2, 3 o 4 giocatori.

Quando si crea una lobby online, il giocatore può ora impostare il frame delay su “Automatico”. Quando impostato, l’input lag si regola automaticamente in base al numero di giocatori.

Gli attacchi finali in TMNT: Tournament Fighters per SNES e Super Famicom possono ora essere attivati o disattivati nella modalità Storia.

La “Group Mode” in TMNT: Tournament Fighters per Super Famicom può ora essere attivata o disattivata. (Disponibile solo nella versione giapponese)

Il numero di vite per gettone in Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade US/JP può ora essere impostato da 1 a 5.

Il numero di vite per gettone in Turtles in Time Arcade US può ora essere impostato da 1 a 8.

Ora è possibile modificare la difficoltà in Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade US/J.

Ora è possibile modificare la difficoltà in Turtles in Time Arcade US.

Il Game Loop in Turtles in Time Arcade US ora può essere attivato o disattivato. Quando attivo il gioco ricomincerà dall’inizio dopo i titoli di coda.

Aggiunta di nuovo commando azione ad “Arcade US/JP TMNT”, “Arcade US Turtles in Time”, “SNES/Super Famicom Turtles in Time” e “Genesis/MegaDrive Hyperstone Heist”. I giocatori possono ora assegnare a un pulsante il comando “Speciale”. Premere il pulsante “Speciale” equivale a premere contemporaneamente i tasti “Attacco” e “Salto” facilitando così gli attacchi speciali.

Migliorie cromatiche a tutti i giochi GameBoy. Aggiunta la modalità GBC ON/OFF. Aggiunta una nuova opzione “Tavolozza colori” al menu di pausa di tutti i giochi GameBoy. Oltre a nuovi filtri, i giocatori potranno scegliere tra 4 diverse palette di colori: 1. bianco e nero, 2. verde GameBoy, 3. verde GameBoy Pocket, 4. azzurro GameBoy.

Bilanciamenti audio al menu principale e a vari giochi.

Aggiunta di nuove pagine alle Guide Strategiche di Tournament Fighters NES e GEN Tournament Fighters.

Aggiunta di nuove pagine alle Guide Strategiche di GEN Tournament Fighters e GEN Hyperstone Heist.

Salvataggio delle impostazioni grafiche per ogni partita.

Problemi risolti: