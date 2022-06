This much I know to be true – Un’ora e mezza con la creatività di Nick Cave – Recensione

This much I know to be true: In sala il nuovo doc su Nick Cave, seguito nuovamente da Andrew Dominic. Solo per tre giorni: il 23, 24 e 25 maggio.

Il nuovo documentario su Nick Cave termina con una massima che trova conferma nel momento stesso in cui viene proferita: “Non abbiamo controllo sulla vita, ma controlliamo solo come reagiamo alle situazioni davanti a cui la vita ci pone”.

Il documentario, nuovo excursus sulla realizzazione creativa del compositore australiano doveva essere la testimonianza della rinascita, dopo il doloroso “One more time with feeling“, realizzato subito dopo la morte del giovane figlio Arthur, caduto da una scogliera. Invece questo documentario, per puro destino, esce pochi giorni dopo la morte di un altro figlio, Jethro Lazenby. Si spera che “tutto ciò che so che è vero” aiuti Cave a superare anche questa dolorosa prova.

Cosa funziona in This much I know to be true

Più che nel precedente documentario, Andrew Dominik segue la performance di Cave con i suoi musicisti, Warren Ellis e gli altri. Molte sequenze musicali hanno più l’aspetto di videoclip che di documentario, e l’intera opera è più un concerto che un approfondimento sulla storia di Nick Cave.

Ci sono alcuni momenti molto godibili, come l’arrivo e la lettura della poesia di Marianne Faithfull, la sequenza iniziale in cui Cave finge di mollare la musica per darsi alla ceramica, gli scambi scherzosi con Warren Ellis e le voci provenienti da alcuni outtakes che accompagnano i titoli di coda.

Un documentario con buona musica e molte piccole perle di vita, da guardare con attenzione.

Perchè non guardare This much I know to be true

Scontato dire che se non si segue la musica cantautoriale contemporanea, dove la sperimentazione la fa da padrona, è un film ostico. Allo stesso modo se si cerca un documentario classico. Dominik ha realizzato un ottimo ibrido tra documentario e film-concerto, perfettamente illuminato da Robbie Ryan.

Il film è in sala per tre giorni dal 23 al 25 maggio con Nexo Digital.

Regia: Andrew Dominik Con: Nick Cave, Warren Ellis, Marianne Faithfull, Earl Cave Anno: 2021 Durata: 104 minuti Paese: Gran Bretagna Distribuzione: Nexo Digital