Thirst – Finalmente in DVD e Bluray il film di Park Chan-Wook

Midnight Factory – etichetta di proprietà di Koch Media che punta a raccogliere il meglio della produzione mondiale del genere horror, spaziando tra i classici contemporanei del genere e le declinazioni thriller e fantasy – e Lucky Red sono fiere di annunciare che THIRST, il capolavoro di Park Chan-Wook con Eriq Ebouaney, Song Kang-ho e Shin Ha-kyun, ora disponibile in un’imperdibile Limited Edition in DVD e Blu-Ray.

Nel film, Sang-hyun (interpretato dal bravissimo Song Kang-ho di “Parasite“) è un prete molto amato nella sua comunità. Contro il parere dei suoi superiori parte per l’Africa per un esperimento con un vaccino che serve a combattere una malattia ad alta mortalità. L’esperimento però fallisce e rientrato in Corea il prete comincia a subire una serie di trasformazioni fisiche e psicologiche finché si trasforma in un vampiro.

THIRST è un film molto amato da Park Chan-Wook – regista coreano famoso per aver diretto la “trilogia della vendetta”- che non ha mai fatto mistero di considerarlo uno dei suoi migliori, forse anche in virtù del fatto che la realizzazione del progetto (da un sogno poi incrociato con la lettura della Teresa Raquin di Zola) è stata molto lunga e si è andata componendo nel tempo, pezzo per pezzo, fino a raggiungere la compiutezza del risultato finale.

“Thirst è stato un film con una gestazione lunghissima. Durata almeno dieci anni, nel corso dei quali, ovviamente, ho fatto anche altre cose. All’inizio, non lo avevo preso molto sul serio, nel senso che una notte mi era venuta l’idea di un film sui vampiri e mi ero limitato a buttare giù un paio di paginette, su questo spunto.” ha dichiarato il regista Park Chan-Wook. “L’idea che mi era venuta, verteva su un prete che fosse anche un medico. Ha iniziato come sacerdote, poi ha studiato medicina, quindi ha la licenza per esercitare la professione di medico. Vive dentro di sé un senso di colpa, perché si è reso conto che le sue preghiere non hanno effetto e questo lo porta a nutrire delle pulsioni suicide. Quindi, come prete/dottore, si offre volontario per partecipare a un esperimento biologico, per aiutare a salvare l’umanità, ma nonostante le sue buone intenzioni, diventa un vampiro.”

La Limited Edition in DVD e Blu-Ray di THIRST presenta il film direttamente in versione originale in lingua coreana, con sottotitoli in italiano e include:

un booklet di 12 pagine con approfondimenti sul film

con approfondimenti sul film Trailer originale

THIRST è ora disponibile in Limited Edition in DVD E Blu-Ray. Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Midnight Factory, continua a seguirci sul sito ufficiale midnightfactory.it, su Facebook, Twitter, Youtube e su Instragram.