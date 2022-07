The Lost City – Da Luglio in DVD, Bluray e 4K

Scopri un’avventura elettrizzante, un tesoro leggendario e fatti delle grosse risate con la divertentissima commedia di successo THE LOST CITY in arrivo in 4K Ultra HD+ Blu-ray, Blu-ray e DVD il 28 luglio. Leggi la recensione del film.

I protagonisti di questa esilarante e selvaggia avventura sono Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt e Da’Vine Joy Randolph. I fan possono godersi THE LOST CITY comodamente a casa in 4K Ultra HD+Blu-ray, Blu-ray o DVD, con oltre 50 minuti di contenuti bonus aggiuntivi per fare il pieno di risate, tra cui: esilaranti papere, scene eliminate mai viste e molteplici dietro le quinte. Fai un viaggio nell’esotico luogo delle riprese del film, guarda come sono stati costruiti gli incredibili set, scopri la storia dietro la famigerata tuta e molto altro!

Contenuti bonus

Scene eliminate —Tutto il divertimento che non hai visto al cinema!

—Tutto il divertimento che non hai visto al cinema! Blooper —Ridi con il cast con le loro esilaranti papere sul set.

—Ridi con il cast con le loro esilaranti papere sul set. Duo Dinamico — Divertiti dietro le quinte con Sandra Bullock e Channing Tatum per vedere come la loro chimica comica si unisca perfettamente in questa bizzarra avventura.

— Divertiti dietro le quinte con Sandra Bullock e Channing Tatum per vedere come la loro chimica comica si unisca perfettamente in questa bizzarra avventura. Profilo della location —Viaggia nell’esotica Repubblica Dominicana e scopri come la troupe ha affrontato la pioggia battente e le zanzare!

—Viaggia nell’esotica Repubblica Dominicana e scopri come la troupe ha affrontato la pioggia battente e le zanzare! Jungle Rescue — Scopri come sono state girate le incredibili scene d’azione e le folli acrobazie del film .

— Scopri come sono state girate le incredibili scene d’azione e le folli acrobazie del film La tuta — Scopri come è stata disegnata l’accattivante tuta di paillettes viola di Loretta.

— Scopri come è stata disegnata l’accattivante tuta di paillettes viola di Loretta. Charcuterie — Un’esilarante analisi della scena del grande rapimento di Loretta.

— Un’esilarante analisi della scena del grande rapimento di Loretta. I cattivi The Lost City — Incontriamo i cattivi: Abigail Fairfax e i suoi scagnozzi

— Incontriamo i cattivi: Abigail Fairfax e i suoi scagnozzi Costruire The Lost City— Uno sguardo alla costruzione dell’incredibile isola del film

THE LOST CITY sinossi

I romanzi di Loretta Sage (Sandra Bullock) sono pieni di tombe antiche e avventure audaci, ma questo non significa che lei sia un’esperta del campo nella vita reale. Quando viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) per localizzare una leggendaria città perduta, il bel modello di copertina di Loretta, Alan (Channing Tatum), parte per un’eroica ma sfortunata missione di salvataggio. Lanciata in un’epica corsa da brivido attraverso la giungla, l’improbabile coppia deve collaborare per sopravvivere agli elementi e a loro stessi per trovare il leggendario tesoro della città, prima che sia perso per sempre.